Видео

Главная Метео Надо взять зонтик — прогноз погоды в Украине на сегодня

Надо взять зонтик — прогноз погоды в Украине на сегодня

Ua ru
Дата публикации 29 октября 2025 06:25
обновлено: 01:05
Сегодня в Украине ожидаются дожди — синоптики дали точный прогноз на среду
Девушка под зонтиком под дождем. Иллюстративное фото: pixels.com

Синоптики прогнозируют на сегодня, среду, 29 октября, облачную погоду с прояснениями. И хотя дожди в некоторых регионах ожидаются не сильными, но зонтик стоит прихватить.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и Наталка Диденко.

Погода на 29 октября от Укргидрометцентра

По прогнозу Укргидрометцентра, сегодня ветер в западных областях, а также в Житомирской и Винницкой областях, будет порывистый до 15-20 м/с.

Средняя температура днем ожидается +8...+13 °С, а на Закарпатье и юге страны до +16 °С.

В Карпатах днем возможен небольшой мокрый снег и дождь. Скорость порывов ветра будет достигать 17-22 м/с.

Температура в горных районах +1...+6 °С.

Прогноз погоди на завтра 29 жовтня
Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентра

Прогноз от Наталки Диденко

Диденко информирует, что сегодня в Украине ожидается облачная погода с периодическими дождями и туманами. Кроме того, Землю накроют мощные магнитные бури.

В то же время на юге Украины существенных осадков не прогнозируется, а ближе ко второй половине дня в западных регионах возможны прояснения.

Температурная карта Украины 29 октября. Фото: скриншот

Ветер западного направления местами с порывами. Температура на западе и севере +7...+11 °C, в центральных и восточных областях - до +10...+13 °C, а теплее всего будет на юге +13...+15 °C.

Погода в Киеве 29 октября

В Киеве 29 октября прогнозируется небольшой дождь и порывистый западный ветер. Температура около +10 °C.

Напомним, в Карпатах началась метель — леса и склоны покрыло снегом, а синоптики объявили I уровень опасности.

Астросиноптики предупредили о мощных магнитных бурях, которые продлятся три дня и дали советы, как облегчить их влияние.

Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
