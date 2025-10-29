Відео
Головна Метео Треба взяти парасольку — прогноз погоди в Україні на сьогодні

Треба взяти парасольку — прогноз погоди в Україні на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 06:25
Оновлено: 01:05
Сьогодні в Україні очікуються дощі — синоптики дали точний прогноз на середу
Дівчина під парасолькою під дощем. Ілюстративне фото: pixels.com

Синоптики прогнозують на сьогодні, середу, 29 жовтня, хмарну погоду з проясненнями. І хоча дощі в деяких регіонах очікуються не сильними, але парасольку варто прихопити.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та Наталка Діденко.

Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Погода на 29 жовтня від Укргідрометцентру

За прогнозом Укргідрометцентру, сьогодні вітер у західних областях, а також у Житомирській та Вінницькій областях, буде поривчастий до 15–20 м/с.

Середня температура вдень очікується +8...+13 °С, а на Закарпатті та півдні країни до +16 °С.

У Карпатах вдень можливий невеликий мокрий сніг та дощ. Швидкість поривів вітру досягатиме 17–22 м/с.

Температура в гірських районах +1...+6 °С.

Прогноз погоди на завтра 29 жовтня
Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентра

Прогноз від Наталки Діденко

Діденко інформує, що сьогодні в Україні очікується хмарна погода з періодичними дощами та туманами. Окрім того, Землю накриють потужні магнітні бурі.

Водночас на півдні України істотних опадів не прогнозується, а ближче до другої половини дня у західних регіонах можливі прояснення.

null
Температурна карта України 29 жовтня. Фото: скриншот

Вітер західного напрямку місцями з поривами. Температура на заході та півночі +7...+11 °C, у центральних та східних областях — до +10...+13 °C, а найтепліше буде на півдні +13...+15 °C.

Погода в Києві 29 жовтня

У Києві 29 жовтня прогнозується невеликий дощ і поривчастий західний вітер. Температура близько +10 °C.

Нагадаємо, у Карпатах почалась заметіль — ліси та схили вкрило снігом, а синоптики оголосили I рівень небезпеки.

Астросиноптики попередили про потужні магнітні бурі, які триватимуть три дні та дали поради, як полегшити їх вплив.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
