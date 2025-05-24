Погода в Украине 25 мая - ожидается летняя жара

Нужно спасаться от жары — прогноз Укргидрометцентра на завтра
В Украине в воскресенье, 25 мая, прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Температура воздуха будет колебаться в пределах +11...+28 °С.
Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.
Прогноз погоды в Украине на 25 мая
Завтра ожидается облачно с прояснениями: в северных, большинстве центральных, Одесской, Николаевской, Черновицкой, Хмельницкой и Ровенской областях — кратковременные дожди.
А днем на Житомирщине, Киевщине, Винниччине, Черкащине, Кировоградщине и Одещине будут грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, местами значительные
дожди. В то же время на остальной территории Украины день пройдет без осадков.
Ветер преимущественно юго-восточного направления, 7-12 м/с, на Левобережье днем местами порывы достигнут 15-20 м/с.
Температура воздуха составит:
- ночью в западных областях +4...+9 °С, на остальной территории +12...+17 °С;
- днем в западных областях +11...+16 °С; на остальной территории +23...+28 °С, в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях — +17...+22 °С).
Напомним, по данным синоптика Игоря Кибальчича, на большей части территории Украины завтра прогнозируется тепло.
Также стало известно, что 24-25 мая Украина будет находиться под влиянием различных атмосферных масс.
Читайте Новини.LIVE!