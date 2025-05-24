Погода в Украине 25 мая - ожидается летняя жара

Люди гуляют по улице. Иллюстративное фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине в воскресенье, 25 мая, прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Температура воздуха будет колебаться в пределах +11...+28 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.

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Прогноз погоды в Украине на 25 мая

Завтра ожидается облачно с прояснениями: в северных, большинстве центральных, Одесской, Николаевской, Черновицкой, Хмельницкой и Ровенской областях — кратковременные дожди.

А днем на Житомирщине, Киевщине, Винниччине, Черкащине, Кировоградщине и Одещине будут грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, местами значительные

дожди. В то же время на остальной территории Украины день пройдет без осадков.

Ветер преимущественно юго-восточного направления, 7-12 м/с, на Левобережье днем местами порывы достигнут 15-20 м/с.

Температура воздуха составит:

ночью в западных областях +4...+9 °С, на остальной территории +12...+17 °С;

днем в западных областях +11...+16 °С; на остальной территории +23...+28 °С, в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях — +17...+22 °С).

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, по данным синоптика Игоря Кибальчича, на большей части территории Украины завтра прогнозируется тепло.

Также стало известно, что 24-25 мая Украина будет находиться под влиянием различных атмосферных масс.