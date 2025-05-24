Погода в Україні 25 травня — очікується літня спека

Люди гуляють вулицею. Ілюстративне фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні у неділю, 25 травня, прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Температура повітря коливатиметься у межах +11...+28 °С.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.

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Прогноз погоди в Україні на 25 травня

Завтра очікується хмарно з проясненнями: у північних, більшості центральних, Одеській, Миколаївській, Чернівецькій, Хмельницький та Рівненській областях — короткочасні дощі.

А вдень на Житомирщині, Київщині, Вінниччині, Черкащині, Кіровоградщині та Одещині будуть грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, місцями значні

дощі. Водночас на решті території України день пройде без опадів.

Вітер переважно південно-східного напрямку, 7-12 м/с, на Лівобережжі вдень місцями пориви сягнуть 15-20 м/с.

Температура повітря становитиме:

вночі у західних областях +4...+9 °С, на решті території +12...+17 °С;

вдень у західних областях +11...+16 °С; на решті території +23...+28 °С, у Вінницькій, Житомирській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях — +17...+22 °С).

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, за даними синоптика Ігоря Кібальчича, на більшій частині території України завтра прогнозується тепло.

Також стало відомо, що 24–25 травня Україна перебуватиме під впливом різних атмосферних мас.