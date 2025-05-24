Погода в Україні 25 травня — очікується літня спека

Треба рятуватися від спеки — прогноз Укргідрометцентру на завтра
В Україні у неділю, 25 травня, прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Температура повітря коливатиметься у межах +11...+28 °С.
Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.
Прогноз погоди в Україні на 25 травня
Завтра очікується хмарно з проясненнями: у північних, більшості центральних, Одеській, Миколаївській, Чернівецькій, Хмельницький та Рівненській областях — короткочасні дощі.
А вдень на Житомирщині, Київщині, Вінниччині, Черкащині, Кіровоградщині та Одещині будуть грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, місцями значні
дощі. Водночас на решті території України день пройде без опадів.
Вітер переважно південно-східного напрямку, 7-12 м/с, на Лівобережжі вдень місцями пориви сягнуть 15-20 м/с.
Температура повітря становитиме:
- вночі у західних областях +4...+9 °С, на решті території +12...+17 °С;
- вдень у західних областях +11...+16 °С; на решті території +23...+28 °С, у Вінницькій, Житомирській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях — +17...+22 °С).
Нагадаємо, за даними синоптика Ігоря Кібальчича, на більшій частині території України завтра прогнозується тепло.
Також стало відомо, що 24–25 травня Україна перебуватиме під впливом різних атмосферних мас.
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