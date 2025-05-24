Погода в Україні 24-25 травня — точний прогноз від синоптиків

Чоловік потрапив під дощ. Ілюстративне фото: УНІАН

Найближчими вихідними, 24–25 травня, Україна перебуватиме під впливом різних атмосферних мас, що зумовить складні погодні умови в багатьох регіонах. На фоні надходження теплого й сухого повітря з південного сходу та одночасного похолодання на заході країни синоптики прогнозують дощі, грози, а місцями — град і шквали.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Погода в Україні 24 травня

Захід України. У регіоні пануватиме прохолодна та нестабільна погода через вплив малорухомого атмосферного фронту. Очікуються дощі, подекуди сильні, а вдень — грози та пориви вітру до 20 м/с. Температура вночі +6…+12 °С, вдень — всього +8…+13 °С.

Північні області. Уночі можливі короткочасні дощі, а вдень — помірні опади з грозами, подекуди град і шквали до 22 м/с. Температура коливатиметься від +10…+15 °С вночі до +20…+25 °С вдень.

Центр України. Ніч пройде без значних опадів, проте вдень можливі локальні грозові зливи. Очікуються також пориви вітру до 20 м/с. Температура повітря: +11…+16 °С уночі, +22…+27 °С вдень.

Південь і Крим. Переважно сухо, лише в Одеській області можливі короткочасні грози у другій половині дня. Температура вночі +11…+16 °С, вдень +22…+27 °С.

Східні регіони. Очікується тепла погода з невеликими короткочасними дощами та грозами вдень. Температурний режим: вночі +11…+16 °С, вдень +23…+28 °С.

Прогноз погоди в Україні на 24 травня. Фото: Meteoprog

Погода в Україні 25 травня

Західні області. Холодна та волога погода збережеться. Очікуються дощі, в Карпатах — місцями мокрий сніг. Температура вночі +3…+8 °С, вдень +8…+13 °С, на Закарпатті та у Вінницькій області до +17 °С.

Північні регіони. День буде дощовим і грозовим. Місцями очікуються сильні зливи з градом і шквалами. Вночі +9…+14 °С, вдень +14…+25 °С.

Центр країни. Зберігатиметься тепла погода, без істотних опадів. У Черкаській і Кіровоградській областях можливі короткочасні дощі з грозами. Температура вночі +11…+16 °С, вдень +22…+27 °С.

Південні області. Майже без опадів, лише подекуди в Одеській області очікуються локальні дощі. Температура вночі +11…+16 °С, вдень +17…+28 °С.

Схід України. Погода залишиться теплою та переважно сухою. Можливе посилення вітру до 20 м/с у денний час. Температура повітря вночі +11…+16 °С, вдень +23…+28 °С.

Прогноз погоди в Україні на 24 травня. Фото: Meteoprog

Раніше ми писали, що у Харкові пройшла сильна злива та випав град.

Також ми повідомляли, що на Львівщині через град постраждали стебла ріпаку.