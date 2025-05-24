Погода в Украине 24-25 мая — точный прогноз от синоптиков

Мужчина попал под дождь. Иллюстративное фото: УНИАН

В ближайшие выходные, 24-25 мая, Украина будет находиться под влиянием различных атмосферных масс, что обусловит сложные погодные условия во многих регионах. На фоне поступления теплого и сухого воздуха с юго-востока и одновременного похолодания на западе страны синоптики прогнозируют дожди, грозы, а местами — град и шквалы.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Погода в Украине 24 мая

Запад Украины. В регионе будет царить прохладная и нестабильная погода из-за влияния малоподвижного атмосферного фронта. Ожидаются дожди, местами сильные, а днем — грозы и порывы ветра до 20 м/с. Температура ночью +6...+12 °С, днем — всего +8...+13 °С.

Северные области. Ночью возможны кратковременные дожди, а днем — умеренные осадки с грозами, местами град и шквалы до 22 м/с. Температура будет колебаться от +10...+15 °С ночью до +20...+25 °С днем.

Центр Украины. Ночь пройдет без значительных осадков, однако днем возможны локальные грозовые ливни. Ожидаются также порывы ветра до 20 м/с. Температура воздуха: +11...+16 °С ночью, +22...+27 °С днем.

Юг и Крым. Преимущественно сухо, лишь в Одесской области возможны кратковременные грозы во второй половине дня. Температура ночью +11...+16 °С, днем +22...+27 °С.

Восточные регионы. Ожидается теплая погода с небольшими кратковременными дождями и грозами днем. Температурный режим: ночью +11...+16 °С, днем +23...+28 °С.

Прогноз погоды в Украине на 24 мая. Фото: Meteoprog

Погода в Украине 25 мая

Западные области. Холодная и влажная погода сохранится. Ожидаются дожди, в Карпатах — местами мокрый снег. Температура ночью +3...+8 °С, днем +8...+13 °С, на Закарпатье и в Винницкой области до +17 °С.

Северные регионы. День будет дождливым и грозовым. Местами ожидаются сильные ливни с градом и шквалами. Ночью +9...+14 °С, днем +14...+25 °С.

Центр страны. Будет сохраняться теплая погода, без существенных осадков. В Черкасской и Кировоградской областях возможны кратковременные дожди с грозами. Температура ночью +11...+16 °С, днем +22...+27 °С.

Южные области. Почти без осадков, лишь местами в Одесской области ожидаются локальные дожди. Температура ночью +11...+16 °С, днем +17...+28 °С.

Восток Украины. Погода останется теплой и преимущественно сухой. Возможно усиление ветра до 20 м/с в дневное время. Температура воздуха ночью +11...+16 °С, днем +23...+28 °С.

Прогноз погоды в Украине на 24 мая. Фото: Meteoprog

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