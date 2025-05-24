Погода в Україні 25 травня — точний прогноз від синоптика Ігоря Кібальчича

Чоловік йде вулицею під час дощу. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 25 травня, у деяких регіонах буде дощовою та прохолодною. Проте на більшій частині території країни прогнозується тепло — подекуди +27 °С.

Про це повідомив кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич.

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Погода в Україні 25 травня

За прогнозами метеоролога, найхолодніше у неділю буде на заході країни. Там утримається волога і прохолодна погода, вночі місцями, а вдень практично повсюдно очікуються дощі. У Карпатах можливі мокрий сніг та грози. Температура вночі опуститься до +3…+8 °С, удень повітря прогріється до +8…+13 °С, а подекуди у Вінницькій області та на Закарпатті до +17 °С. Вітер слабкий, змінного напрямку.

У північних регіонах протягом доби прогнозуються короткочасні дощі з грозами. У другій половині дня місцями можливі сильні зливи, шквали до 20 м/с і град. Температура вночі становитиме +9…+14 °С, вдень від +20 до +25 °С, хоча в окремих районах Київщини можливе похолодання до +14…+19 °С. Вітер вночі змінний, вдень — південно-східний.

Прогноз погоди в Україні на 25 травня. Фото: Meteoprog

На більшій частині центральної України очікується суха й тепла погода. Лише вдень у Черкаській та Кіровоградській областях можливі локальні грозові дощі. Температура повітря вночі становитиме +11…+16 °С, вдень +22…+27 °С. Вітер південно-східний, помірної сили.

Південні регіони переважно залишатимуться без опадів, лише на Одещині місцями можливі короткочасні дощі. Температура вночі +11…+16 °С, удень +23…+28 °С, на Одещині трохи прохолодніше до +22 °С. Вітер — південно-східний, 5–10 м/с.

На сході країни збережеться суха та тепла погода. Температура вночі коливатиметься в межах +11…+16 °С, вдень +23…+28 °С. Вітер південно-східний, з поривами до 20 м/с у денні години.

Карта опадів на 25 травня. Фото: Ventusky

Раніше повідомлялося про потужну зливу з градом у Харкові, унаслідок чого було підтоплено кілька вулиць.

Також стало відомо, що на Львівщині град завдав шкоди посівам ріпаку.