Погода в Украине 25 мая — точный прогноз от синоптика Игоря Кибальчича

Мужчина идет по улице во время дождя. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 25 мая, в некоторых регионах будет дождливой и прохладной. Однако на большей части территории страны прогнозируется тепло — местами +27 °С.

Об этом сообщил кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич.

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Погода в Украине 25 мая

По прогнозам метеоролога, холоднее всего в воскресенье будет на западе страны. Там сохранится влажная и прохладная погода, ночью местами, а днем практически повсеместно ожидаются дожди. В Карпатах возможны мокрый снег и грозы. Температура ночью опустится до +3...+8 °С, днем воздух прогреется до +8...+13 °С, а местами в Винницкой области и на Закарпатье до +17 °С. Ветер слабый, переменного направления.

В северных регионах в течение суток прогнозируются кратковременные дожди с грозами. Во второй половине дня местами возможны сильные ливни, шквалы до 20 м/с и град. Температура ночью составит +9...+14 °С, днем от +20 до +25 °С, хотя в отдельных районах Киевщины возможно похолодание до +14...+19 °С. Ветер ночью переменный, днем - юго-восточный.

Прогноз погоды в Украине на 25 мая. Фото: Meteoprog

На большей части центральной Украины ожидается сухая и теплая погода. Только днем в Черкасской и Кировоградской областях возможны локальные грозовые дожди. Температура воздуха ночью составит +11...+16 °С, днем +22...+27 °С. Ветер юго-восточный, умеренной силы.

Южные регионы преимущественно будут оставаться без осадков, лишь в Одесской области местами возможны кратковременные дожди. Температура ночью +11...+16 °С, днем +23...+28 °С, в Одесской области немного прохладнее до +22 °С. Ветер — юго-восточный, 5-10 м/с.

На востоке страны сохранится сухая и теплая погода. Температура ночью будет колебаться в пределах +11...+16 °С, днем +23...+28 °С. Ветер юго-восточный, с порывами до 20 м/с в дневные часы.

Карта осадков на 25 мая. Фото: Ventusky

Ранее сообщалось о мощном ливне с градом в Харькове, в результате чего были подтоплены несколько улиц.

Также стало известно, что на Львовщине град нанес ущерб посевам рапса.