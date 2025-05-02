Погода сегодня, 2 мая, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Женщина идет по улице во время снега. Фото иллюстративное: УНІАН

Прогноз погоды в Украине на пятницу, 2 мая, сообщили синоптики. Из-за поступления арктического воздуха из северных широт повысится давление и уменьшится облачность. В большинстве областей будет холодная ночь с заморозками на поверхности почвы и прохладный, хотя и малооблачный, день.

Об этом в четверг, 1 мая, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Прогноз погоды" от Укргидрометцентра

На крайнем востоке страны и в Крыму ночью местами небольшой дождь. На остальной территории без осадков. Преимущественно северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Температура ночью будет держаться в пределах +1...+6 °С, а в южных областях — +5...+10 °С. На поверхности почвы возникнут заморозки 0...-5 °С. Днем воздух прогреется до +11...+16 °С, а на западе и юго-западе — до +16...+21 °С.

На Киевщине будет небольшая облачность. Без осадков. Скорость северо-западного ветра составит 5–10 м/с. В области ночью будет +1...+6 °С, а днем +11...+16 °С. В столице ночью столбики термометров снизятся до +3...+5 °С, а днем поднимутся до +14...+16 °С. Ночью за пределами Киева на поверхности почвы будут заморозки 0...-5 °С.

Предупреждение о пожарной опасности

Карта "Пожарная опасность" от Укргидрометцентра

По всей территории Украины, кроме Крыма и Львовской области, будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в северных, центральных и Харьковской областях ночью есть вероятность заморозков на почве. В целом же ночная температура будет держаться в пределах +2...+6 °С. На юге страны будет теплее: +6...+10 °С. В течение дня воздух прогреется до +14...+18 °С, на западе — до +15...+21 °С. Наиболее прохладно будет в северо-восточной части: +11...+14 °С. Северный и северо-западный ветер будет умеренным, но в восточных областях — порывистым.

В Киеве есть вероятность ночных заморозков на почве. Днем ожидается +15 °С. Без дождя.

Напомним, в первые дни мая в Украину придет похолодание. Будут заморозки и сильные порывы ветра.

Ранее синоптики отметили, что в мае погода в Украине будет переменчивой. Стоит ждать и жару, и грозы.