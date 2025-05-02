Погода сьогодні, 2 травня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Травневі заморозки — яка погода буде в Україні сьогодні
Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 2 травня, повідомили синоптики. Через надходження арктичного повітря з північних широт підвищиться тиск і зменшиться хмарність. У більшості областей буде холодна ніч із заморозками на поверхні ґрунту та прохолодний, хоча й малохмарний, день.
Про це в четвер, 1 травня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
Яка погода буде в Україні 2 травня
На крайньому сході країни та у Криму вночі місцями невеликий дощ. На решті території без опадів. Переважно північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Температура вночі триматиметься в межах +1...+6 °С, а в південних областях — +5...+10 °С. На поверхні ґрунту виникнуть заморозки 0...-5 °С. Удень повітря прогріється до +11...+16 °С, а на заході та південного заході — до +16...+21 °С.
На Київщині буде невелика хмарність. Без опадів. Швидкість північно-західного вітру становитиме 5–10 м/с. В області вночі буде +1...+6 °С, а вдень +11...+16 °С. У столиці вночі стовпчики термометрів знизяться до +3...+5 °С, а вдень піднімуться до +14...+16 °С. Уночі за межами Києва на поверхні ґрунту будуть заморозки 0...-5 °С.
Попередження про пожежну небезпеку
По всій території України, крім Криму та Львівської області буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у північних, центральних і Харківській областях уночі є ймовірність заморозків на ґрунті. Загалом же нічна температура триматиметься в межах +2...+6 °С. На півдні країни буде тепліше: +6...+10 °С. Упродовж дня повітря прогріється до +14...+18 °С, на заході — до +15...+21 °С. Найбільш прохолодно буде в північно-східній частині: +11...+14 °С. Північний і північно-західний вітер буде помірним, але у східних областях — рвучким.
У Києві є ймовірність нічних заморозків на ґрунті. Удень очікується +15 °С. Без дощу.
Нагадаємо, у перші дні травня в Україну прийде похолодання. Будуть заморозки та сильні пориви вітру.
Раніше синоптики зазначили, що у травні погода в Україні буде мінливою. Варто чекати й на спеку, й на грози.
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