Погода сьогодні, 2 травня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Жінка йде вулицею під час снігу. Фото ілюстративне: УНІАН

Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 2 травня, повідомили синоптики. Через надходження арктичного повітря з північних широт підвищиться тиск і зменшиться хмарність. У більшості областей буде холодна ніч із заморозками на поверхні ґрунту та прохолодний, хоча й малохмарний, день.

Про це в четвер, 1 травня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта "Прогноз погоди" від Укргідрометцентру

На крайньому сході країни та у Криму вночі місцями невеликий дощ. На решті території без опадів. Переважно північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Температура вночі триматиметься в межах +1...+6 °С, а в південних областях — +5...+10 °С. На поверхні ґрунту виникнуть заморозки 0...-5 °С. Удень повітря прогріється до +11...+16 °С, а на заході та південного заході — до +16...+21 °С.

На Київщині буде невелика хмарність. Без опадів. Швидкість північно-західного вітру становитиме 5–10 м/с. В області вночі буде +1...+6 °С, а вдень +11...+16 °С. У столиці вночі стовпчики термометрів знизяться до +3...+5 °С, а вдень піднімуться до +14...+16 °С. Уночі за межами Києва на поверхні ґрунту будуть заморозки 0...-5 °С.

Попередження про пожежну небезпеку

Карта "Пожежна небезпека" від Укргідрометцентру

По всій території України, крім Криму та Львівської області буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у північних, центральних і Харківській областях уночі є ймовірність заморозків на ґрунті. Загалом же нічна температура триматиметься в межах +2...+6 °С. На півдні країни буде тепліше: +6...+10 °С. Упродовж дня повітря прогріється до +14...+18 °С, на заході — до +15...+21 °С. Найбільш прохолодно буде в північно-східній частині: +11...+14 °С. Північний і північно-західний вітер буде помірним, але у східних областях — рвучким.

У Києві є ймовірність нічних заморозків на ґрунті. Удень очікується +15 °С. Без дощу.

Нагадаємо, у перші дні травня в Україну прийде похолодання. Будуть заморозки та сильні пориви вітру.

Раніше синоптики зазначили, що у травні погода в Україні буде мінливою. Варто чекати й на спеку, й на грози.