Погода сегодня, 10 мая, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Мужчина идет по улице во время снега. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды на субботу, 10 мая, дали синоптики. Будет облачно с прояснениями. Ночью в восточных, Днепропетровской, Полтавской областях, а днем на западе пройдут умеренные дожди. В северных, Винницкой и Черкасской областях дожди будут небольшими. На остальной территории без осадков.

Об этом в пятницу, 9 мая, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 10 мая

Карта "Прогноз погоды" от Укргидрометцентра

Ветер будет дуть с северо-запада и запада со скоростью 5–10 м/с. Столбики термометров ночью опустятся до +2...+7 °С. В западных и Житомирской областях на поверхности почвы возникнут заморозки 0...-5 °С. Днем воздух прогреется до +9...+14 °С. Теплее будет на юге и востоке страны: ночью +4...+9 °С, днем +12...+17 °С. На высокогорье Карпат ночью осадков не ожидается, а днем будет небольшой дождь и мокрый снег. Ночная температура будет держаться в пределах 0...-5 °С, а дневная — +2...+7 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков. Днем небольшой дождь. Северо-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Ночью в области будет +2...+7 °С, днем — +9...+14 °С. В столице ночью ожидается +5...+7 °С, а днем +11...+13 °С.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

Карта "Опасные метеорологические явления" от Укргидрометцентра

Ночью в западных и Житомирской областях на поверхности почвы будут заморозки 0...-5 °С (I, желтый, уровень опасности).

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических и строительных предприятий. Заморозки будут наносить вред раннецветущим плодовым деревьям", — предупреждают синоптики.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в субботу, 10 мая, холоднее всего будет в западных областях: днем только +7...+12 °С, будет идти дождь. На остальной территории столбики термометров поднимутся до +11...+15 °С, а на юге — до +14...+17 °С. Ночью есть вероятность заморозков на почве.

В Киеве временами будет дождь, а временами — прояснения. Максимальная температура составит +13 °С.

Ранее Диденко отметила, что в выходные, 10 и 11 мая, в Украине ухудшится погода. Возможны даже заморозки.

Также мы сообщали, что 10 мая, по прогнозу синоптиков, во многих регионах будут идти дожди. Кое-где даже возможен мокрый снег.