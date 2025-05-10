Погода сьогодні, 10 травня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Чоловік йде вулицею під час снігу. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди на суботу, 10 травня, надали синоптики. Буде хмарно із проясненнями. Уночі у східних, Дніпропетровській, Полтавській областях, а вдень на заході пройдуть помірні дощі. У північних, Вінницькій і Черкаській областях дощі будуть невеликими. На решті території без опадів.

Про це в п'ятницю, 9 травня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Реклама

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 10 травня

Карта "Прогноз погоди" від Укргідрометцентру

Вітер дутиме з північного заходу та заходу зі швидкістю 5–10 м/с. Стовпчики термометрів уночі опустяться до +2...+7 °С. У західних і Житомирській областях на поверхні ґрунту виникнуть заморозки 0...-5 °С. Удень повітря прогріється до +9...+14 °С. Тепліше буде на півдні та сході країни: уночі +4...+9 °С, удень +12...+17 °С. На високогір'ї Карпат уночі опадів не очікується, а вдень буде невеликий дощ і мокрий сніг. Нічна температура триматиметься в межах 0...-5 °С, а денна — +2...+7 °С.

Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде хмарно із проясненнями. Уночі без опадів. Удень невеликий дощ. Північно-західний і західний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Уночі в області буде +2...+7 °С, удень — +9...+14 °С. У столиці вночі очікується +5...+7 °С, а вдень +11...+13 °С.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

Карта "Небезпечні метеорологічні явища" від Укргідрометцентру

Уночі в західних і Житомирській областях на поверхні ґрунту будуть заморозки 0...-5 °С (I, жовтий, рівень небезпечності).

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних та будівельних підприємств. Заморозки завдаватимуть шкоди ранньоквітучим плодовим деревам", — попереджають синоптики.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у суботу, 10 травня, найхолодніше буде західних областях: удень лише +7...+12 °С, йтиме дощ. На решті території стовпчики термометрів піднімуться до +11...+15 °С, а на півдні — до +14...+17 °С. Уночі є ймовірність заморозків на ґрунті.

У Києві часом буде дощ, а часом — прояснення. Максимальна температура становитиме +13 °С.

Раніше Діденко зазначила, що вихідними, 10 та 11 травня, в Україні погіршиться погода. Можливі навіть заморозки.

Також ми повідомляли, що 10 травня, за прогнозом синоптиків, в багатьох регіонах дощитиме. Подекуди навіть можливий мокрий сніг.