Погода сегодня, 22 мая, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Люди идут по улице во время дождя. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на четверг, 22 мая, дали синоптики. Ночью осадков не предвидится, а днем возможны кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы до 15–20 м/с в западных, Житомирской и Винницкой областях.

Об этом в среду, 21 мая, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Реклама

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 22 мая

Карта "Прогноз погоды" от Укргидрометцентра

Юго-западный и южный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до +7...+12 °С, а днем потеплеет до +20...+25 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области ожидается переменная облачность, без осадков. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Ночная температура в Киеве +10...+12 °С, а в области — +7...+12 °С. Днем в столице воздух прогреется до +22...+24 °С, а на Киевщине — до +20...+25 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 22 мая практически повсеместно в Украине будет +18...+24 °С. Дожди с грозами пройдут в западных, Житомирской, Винницкой, Сумской и Харьковской областях. На остальной территории ожидается сухая погода. В Каневе будет солнечно, без осадков и +22 °С.

В Киеве без существенных осадков. Днем воздух прогреется до +22 °С.

Ранее Наталка Диденко предупредила, что погода 22 мая не везде в Украине будет благоприятной. В некоторых областях ожидаются дожди и грозы.

Также мы сообщали, что погода в Украине на неделе 19–25 мая будет неустойчивой и прохладной. Ожидаются аномально низкие температуры, частые дожди, грозы, град и сильный ветер.