Погода сьогодні, 22 травня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Люди йдуть вулицею під час дощу. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на четвер, 22 травня, надали синоптики. Уночі опадів не передбачається, а вдень можливі короткочасні дощі, грози, місцями град і шквали до 15–20 м/с у західних, Житомирській і Вінницькій областях.

Про це в середу, 21 травня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 22 травня

Карта "Прогноз погоди" від Укргідрометцентру

Південно-західний і південний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с. Уночі стовпчики термометрів опустяться до +7...+12 °С, а вдень потеплішає до +20...+25 °С.

Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Південно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с. Нічна температура в Києві +10...+12 °С, а в області — +7...+12 °С. Удень у столиці повітря прогріється до +22...+24 °С, а на Київщині — до +20...+25 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 22 травня практично повсюди в Україні буде +18...+24 °С. Дощі із грозами пройдуть у західних, Житомирській, Вінницькій, Сумській і Харківській областях. На решті території очікується суха погода. У Каневі буде сонячно, без опадів і +22 °С.

У Києві без істотних опадів. Удень повітря прогріється до +22 °С.

Раніше Наталка Діденко попередила, що погода 22 травня не всюди в Україні буде сприятливою. У деяких областях очікуються дощі та грози.

Також ми повідомляли, що погода в Україні на тижні 19–25 травня буде нестійкою й прохолодною. Очікуються аномально низькі температури, часті дощі, грози, град і сильний вітер.