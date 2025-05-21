Погода в Україні 22 травня — детальний прогноз від Наталки Діденко

Гроза в Україні. Фото: УНІАН

У четвер, 22 травня, на більшій частині території України збережеться по-літньому тепла погода. Проте, у деяких областях місцями очікуються дощі з грозами.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Погода в Україні 22 травня

Протягом дня майже по всій країні пануватиме тепле повітря, температура повітря коливатиметься в межах +18...+24 °С.

Температурна карта України 22 травня. Фото: Метеопост

Проте, Наталка Діденко прогнозує опади у вигляді короткочасних дощів із грозами у західних областях, зокрема на Житомирщині, Вінниччині, а також у північно-східних регіонах — на Сумщині та Харківщині.

На решті території України, включно з центром, півднем та більшістю північних областей, переважатиме суха й сонячна погода.

Погода в Києві 22 травня

У столиці завтра, 22 травня, опадів не очікується, денна температура повітря сягатиме +22 °С. Втім, синоптик застерігає: за попередніми розрахунками, на День Києва, який відзначатимуть 25 травня, у місті можливі сильні дощі з грозами.

Нагадаємо, синоптики прогнозують нестабільну погоду впродовж тижня, 18-25 травня — частину областей заливатимуть грозові дощі, а інша насолоджуватиметься теплом та сонцем.

Нещодавно у Полтаві випав град, а через сильний дощ вулиці затопило водою.

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