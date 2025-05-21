Погода в Украине 22 мая — подробный прогноз от Наталки Диденко

Гроза в Украине. Фото: УНИАН

В четверг, 22 мая, на большей части территории Украины сохранится по-летнему теплая погода. Однако в некоторых областях местами ожидаются дожди с грозами.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 22 мая

В течение дня почти по всей стране будет царить теплый воздух, температура воздуха будет колебаться в пределах +18...+24 °С.

Температурная карта Украины 22 мая. Фото: Метеопост

Однако Наталка Диденко прогнозирует осадки в виде кратковременных дождей с грозами в западных областях, в частности на Житомирщине, Винницкой области, а также в северо-восточных регионах — в Сумской и Харьковской областях.

На остальной территории Украины, включая центр, юг и большинство северных областей, будет преобладать сухая и солнечная погода.

Погода в Киеве 22 мая

В столице завтра, 22 мая, осадков не ожидается, дневная температура воздуха будет достигать +22 °С. Впрочем, синоптик предостерегает: по предварительным расчетам, на День Киева, который будут отмечать 25 мая, в городе возможны сильные дожди с грозами.

Напомним, синоптики прогнозируют нестабильную погоду в течение недели, 18-25 мая — часть областей будут заливать грозовые дожди, а другая будет наслаждаться теплом и солнцем.

Недавно в Полтаве выпал град, а из-за сильного дождя улицы затопило водой.

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