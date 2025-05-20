Погода в Полтаві 20 травня — місто накрила потужна злива

Сильна злива і град у Полтаві. Фото: скриншот з відео

У Полтаві 20 травня пройшла сильна злива та град. Через сильні потоки води в місті ускладнений рух транспорту.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Злива та град у Полтаві 20 травня

На вулицях Полтави 20 травня ускладнений рух транспорту через потоки води. Сьогодні місто накрила потужна злива та був град.

Зазначимо, що Укргідрометцентр попереджав про погіршення погоди 20 травня у південних, східних та центральних областях.

Нагадаємо, 20 травня дощі та сильний вітер знеструмили 12 населених пунктів у трьох областях. Енергетики відновлюють електропостачання.

Водночас синоптики прогнозують в Україні 21 травня тепло, але є один нюанс. У деяких областях очікуються дощі.