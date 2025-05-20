Погода в Полтаве 20 мая — город накрыл мощный ливень

Сильный ливень и град в Полтаве. Фото: скриншот из видео

В Полтаве 20 мая прошел сильный ливень и град. Из-за сильных потоков воды в городе затруднено движение транспорта.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Ливень и град в Полтаве 20 мая

На улицах Полтавы 20 мая затруднено движение транспорта из-за потоков воды. Сегодня город накрыл мощный ливень и был град.

Отметим, что Укргидрометцентр предупреждал об ухудшении погоды 20 мая в южных, восточных и центральных областях.

Напомним, 20 мая дожди и сильный ветер обесточили 12 населенных пунктов в трех областях. Энергетики восстанавливают электроснабжение.

В то же время синоптики прогнозируют в Украине 21 мая тепло, но есть один нюанс. В некоторых областях ожидаются дожди.