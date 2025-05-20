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Тепло повернеться, але є нюанс — погода в Україні на завтра

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Дата публікації: 20 травня 2025 17:23
Прогноз погоди в Україні на завтра 21 травня — де буде найтепліше
Тепла сонячна погода. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 21 травня, буде по-літньому теплою. Однак в деяких регіонах завтра пройдуть помірні та короткочасні дощі.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі

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Погода в Україні 21 травня

Синоптики прогнозують, що 21 травня над територією України формуватиметься поле підвищеного тиску, що сприятиме зменшенню хмарності. Тому, у середу вдень сонце грітиме щедріше. 

Погода в Україні 21 травня
Прогноз погоди в Україні 21 травня. Фото: Укргідрометцентр

Попри це у східних, Дніпропетровській та місцями у Запорізькій областях вночі будуть помірні, а вдень невеликі короткочасні дощі. Водночас на решті території без опадів. Також можливий західний вітер 5-10 м/с. 

Температура повітря вночі коливатиметься по всій Україні в межах +6...+11 °C, а вже вдень підстрибне до +19...+24 °C.

Нагадаємо, через сильні дощі та вітер 20 травня зникло світло у 12 населених пунктах в трьох областях. Енергетики розповіли про ситуацію. 

Крім того, фахівці наприкінці місяця прогнозують кілька днів, коли можуть бути відчутні магнітні бурі.

погода потепління синоптик дощ погода в Україні
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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