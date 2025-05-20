Прогноз погоды в Украине на завтра 21 мая — где будет теплее всего

Тепло вернется, но есть нюанс — погода в Украине на завтра
Погода в Украине завтра, 21 мая, будет по-летнему теплой. Однако в некоторых регионах завтра пройдут умеренные и кратковременные дожди.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Украине 21 мая
Синоптики прогнозируют, что 21 мая над территорией Украины будет формироваться поле повышенного давления, что будет способствовать уменьшению облачности. Поэтому, в среду днем солнце будет греть щедрее.
Несмотря на это в восточных, Днепропетровской и местами в Запорожской областях ночью будут умеренные, а днем небольшие кратковременные дожди. В то же время на остальной территории без осадков. Также возможен западный ветер 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться по всей Украине в пределах +6...+11 °C, а уже днем подпрыгнет до +19...+24 °C.
Напомним, из-за сильных дождей и ветра 20 мая пропал свет в 12 населенных пунктах в трех областях. Энергетики рассказали о ситуации.
Кроме того, специалисты в конце месяца прогнозируют несколько дней, когда могут быть ощутимы магнитные бури.
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