Прогноз погоды в Украине на завтра 21 мая — где будет теплее всего

Теплая солнечная погода. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 21 мая, будет по-летнему теплой. Однако в некоторых регионах завтра пройдут умеренные и кратковременные дожди.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 21 мая

Синоптики прогнозируют, что 21 мая над территорией Украины будет формироваться поле повышенного давления, что будет способствовать уменьшению облачности. Поэтому, в среду днем солнце будет греть щедрее.

Прогноз погоды в Украине 21 мая. Фото: Укргидрометцентр

Несмотря на это в восточных, Днепропетровской и местами в Запорожской областях ночью будут умеренные, а днем небольшие кратковременные дожди. В то же время на остальной территории без осадков. Также возможен западный ветер 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться по всей Украине в пределах +6...+11 °C, а уже днем подпрыгнет до +19...+24 °C.

Напомним, из-за сильных дождей и ветра 20 мая пропал свет в 12 населенных пунктах в трех областях. Энергетики рассказали о ситуации.

Кроме того, специалисты в конце месяца прогнозируют несколько дней, когда могут быть ощутимы магнитные бури.