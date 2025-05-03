Сегодня в некоторых регионах Украины ожидается теплая погода, однако в некоторых регионах может выпасть даже град

Тепло, однако с грозами и дождями — прогноз погоды на сегодня
Сегодня, 3 мая, на всей территории Украины прогнозируется переменная облачность. Однако жителям некоторых регионов стоит взять с собой зонтики — может быть дождь с грозами, а также возможен даже град.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре и метеоролог Наталка Диденко.
Прогноз погоды от Укргидрометцентра
По прогнозам синоптиков, в субботу в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ожидаются осадки и грозы. На западе страны в отдельных районах возможен град.
А вот на остальной территории Украины обойдется без осадков.
Ветер юго-западный, в пределах 7-12 м/с. В западных и северных областях местами порывы в пределах 15-20 м/с.
Температура воздуха на Левобережье и в Крыму ожидается в пределах +15...+20 °C. На остальной территории днем +19...+24 °C. На побережье морей ожидается +13...+18 °C.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
По прогнозу Наталки Диденко атмосферный фронт принесет на Украину целую палитру метеоявлений — дневное тепло с грозовыми ливнями и порывистым ветром.
Днем будет ощущаться почти летнее тепло — +18...+23 °C, а местами и до +26 °C. В Киеве - также температура будет достигать +23...+26 °C.
Ветер ожидается юго-западного направления, порывистый, местами со штормовыми порывами до 15-20 м/с.
Напомним, синоптики предупредили о похолодании и дождях в начале мая.
Также астросиноптики составили прогноз магнитных бурь на май и назвали самые опасные дни для метеозависимых.
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