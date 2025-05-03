Сьогодні в деяких регіонах України очікується тепла погода, проте в деяких регіонах може випасти навіть град

Тепло, проте з грозами та дощами — прогноз погоди на сьогодні
Сьогодні, 3 травня, на всій території України прогнозується мінлива хмарність. Проте мешканцям деяких регіонів варто взяти із собою парасольки — може бути дощ з грозами, а також можливий навіть град.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі та метеоролог Наталка Діденко.
Прогноз погоди від Укргідрометцентру
За прогнозами синоптиків, у суботу у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях очікуються опади та грози. На заході країни в окремих районах можливий град.
А ось на решті території України обійдеться без опадів.
Вітер південно-західний, у межах 7-12 м/с. У західних і північних областях місцями пориви у межах 15-20 м/с.
Температура повітря на Лівобережжі та в Криму очікується в межах +15...+20 °C. На решті території вдень +19...+24 °C. На узбережжі морів очікується +13...+18 °C.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
За прогнозом Наталки Діденко атмосферний фронт принесе на Україну цілу палітру метеоявищ — денне тепла з грозовими зливами та поривчастим вітром.
Вдень відчуватиметься майже літнє тепло — +18…+23 °C, а подекуди й до +26 °C. У Києві — також температура сягатиме +23…+26 °C.
Вітер очікується південно-західного напрямку, рвучкий, подекуди зі штормовими поривами до 15-20 м/с.
Нагадаємо, синоптики попередили про похолодання та дощі на початку травня.
Також астросиноптики склали прогноз магнітних бур на травень та назвали найнебезпечніші дні для метеозалежних.
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