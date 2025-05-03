Сьогодні в деяких регіонах України очікується тепла погода, проте в деяких регіонах може випасти навіть град

Жінка влітку під дощем. Ілюстративне фото: pixabay.com

Сьогодні, 3 травня, на всій території України прогнозується мінлива хмарність. Проте мешканцям деяких регіонів варто взяти із собою парасольки — може бути дощ з грозами, а також можливий навіть град.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі та метеоролог Наталка Діденко.

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Погода в Україні на 3 травня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

За прогнозами синоптиків, у суботу у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях очікуються опади та грози. На заході країни в окремих районах можливий град.

А ось на решті території України обійдеться без опадів.

Вітер південно-західний, у межах 7-12 м/с. У західних і північних областях місцями пориви у межах 15-20 м/с.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Температура повітря на Лівобережжі та в Криму очікується в межах +15...+20 °C. На решті території вдень +19...+24 °C. На узбережжі морів очікується +13...+18 °C.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом Наталки Діденко атмосферний фронт принесе на Україну цілу палітру метеоявищ — денне тепла з грозовими зливами та поривчастим вітром.

Пост Наталки Діденко. Фото: скриншот

Вдень відчуватиметься майже літнє тепло — +18…+23 °C, а подекуди й до +26 °C. У Києві — також температура сягатиме +23…+26 °C.

Вітер очікується південно-західного напрямку, рвучкий, подекуди зі штормовими поривами до 15-20 м/с.

Нагадаємо, синоптики попередили про похолодання та дощі на початку травня.

Також астросиноптики склали прогноз магнітних бур на травень та назвали найнебезпечніші дні для метеозалежних.