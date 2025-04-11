Прогноз погоды на 12 апреля - прогноз погоды на завтра

Теплая погода. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 12 апреля, в Украине прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью ожидаются последние заморозки.

Об этом сообщают Украинский гидрометеорологический центр и Наталья Диденко.

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Прогноз погоды от Укргидрометеоцентра на 12 апреля

В юго-восточной части страны, а также ночью и утром в западных областях ожидаются небольшие дожди, а ночью — с мокрым снегом.

На остальной территории осадков не предвидится. В то же время, на дорогах западных областей, а также в Николаевской и Херсонской областях ночью может образовываться гололедица.

Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

Ветер будет восточным, с небольшими изменениями на западе и севере страны, где будет преобладать северо-западный ветер скоростью 5-10 м/с.

Ночная температура воздуха будет колебаться в промежутке -5....0 °С, а в большинстве западных областей и на юго-востоке страны — +1....+3 °С.

Днем температура в Украине будет в пределах +7...+12 °С.

В Карпатах будет идти небольшой снег, а днем — дождь. Температура ночью в горах будет колебаться -5...0 °С, а днем будет оставаться около 0°.

Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентра

Прогноз погоды от Наталки Диденко на 12 апреля

В субботу, 12 апреля, в Украине ожидается довольно прохладная, но без значительных осадков погода.

Дневная температура воздуха будет колебаться в пределах +7...+12 °С, а в Луганской и Харьковской областях столбик термометра поднимется до +14 °С. Ночью заморозки еще будут присутствовать лишь в отдельных районах, но постепенно будут отступать.

Завтра большинство областей будет наслаждаться сухой погодой, хотя на западе страны ночью пройдет мокрый снег, а днем на юго-востоке остатки циклонов принесут дожди, мокрый снег и сильный ветер. В Киеве же в субботу также будет без осадков, с температурой ночью около нуля, а днем — +7...+9 °С.

Кроме того, синоптик Наталья Птуха сообщила, какой будет погода на Вербное воскресенье, 13 апреля.

Ранее мы писали, ожидать ли потепления уже на выходных.