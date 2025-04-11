Прогноз погоди на 12 квітня — прогноз погоди на завтра

Тепла погода. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 12 квітня, в Україні прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі очікуються останні заморозки.

Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко.

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Прогноз погоди від Укргідрометеоцентра на 12 квітня

У південно-східній частині країни, а також вночі та вранці в західних областях очікуються невеликі дощі, а вночі — з мокрим снігом.

На решті території опадів не передбачається. Водночас на дорогах західних областей, а також у Миколаївській та Херсонській областях вночі може утворюватися ожеледиця.

Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Вітер буде східним, з невеликими змінами на заході та півночі країни, де переважатиме північно-західний вітер швидкістю 5-10 м/с.

Нічна температура повітря коливатиметься у проміжку -5....0 °С, а в більшості західних областей і на південному сході країни — +1....+3 °С.

Вдень температура в Україні буде в межах +7...+12 °С.

У Карпатах буде йти невеликий сніг, а вдень — дощ. Температура вночі в горах коливатиметься -5...0 °С, а вдень залишатиметься близько 0°.

Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентра

Прогноз погоди від Наталки Діденко на 12 квітня

У суботу, 12 квітня, в Україні очікується досить прохолодна, але без значних опадів погода.

Денна температура повітря коливатиметься в межах +7...+12 °С, а в Луганській та Харківській областях стовпчик термометра підніметься до +14 °С. Вночі заморозки ще будуть присутні лише в окремих районах, але поступово відступатимуть.

Завтра більшість областей насолоджуватиметься сухою погодою, хоча на заході країни вночі пройде мокрий сніг, а вдень на південному сході залишки циклонів принесуть дощі, мокрий сніг та сильний вітер. У Києві ж у суботу також буде без опадів, з температурою вночі близько нуля, а вдень — +7...+9 °С.

Крім того, синоптик Наталія Птуха повідомила, якою буде погода на Вербну неділю, 13 квітня.

Раніше ми писали, чи очікувати потепління вже на вихідних.