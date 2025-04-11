Погода в Україні 12 та 13 квітня — прогноз погоди на вихідні

Сонячна погода. Фото: Новини.LIVE

Вже у вихідні, 12 та 13 квітня, аномальний холод поступово відступатиме, і з півдня Європи почне надходити тепліше повітря на тлі зростання атмосферного тиску. У суботу подекуди можливі невеликі опади, але вже 13 квітня майже по всій території України очікується суха та комфортна погода. Температура помітно підвищиться як вночі, так і вдень у всіх регіонах країни.

Про це повідомляє портал Мeteoprog.

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У західних областях протягом доби місцями спостерігатимуться незначні опади у вигляді мокрого снігу та дощу. У Карпатському регіоні прогнозується помірний мокрий сніг. Місцями можливе налипання снігу, а вночі на дорогах утворюватиметься ожеледиця. Вітер слабкий, змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься у проміжку -3...+2 °С, удень — +7...+12 °С.

У північних областях очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -3...+2 °С, вдень — +5…+10 °С.

У центральних регіонах України прогнозується комфортна погода, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -2...+3 °С, вдень — +7…+12 °С.

У південних регіонах істотних опадів не передбачається, лише на території Криму та Приазов’я можливі дощі, подекуди з мокрим снігом. Вітер північно-східний, 7–12 м/с, у Криму місцями пориви до 15-20 м/с. Нічна температура повітря становитиме -3...+2 °С, удень — +6...+11 °С.

У східних областях вночі без істотних опадів, вдень місцями можливий невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме -1... +4 °С, вдень — +8… +13 °С.

Якою буде погода 13 квітня

У західних регіонах країни прогнозується малохмарна та суха погода. У нічні та ранкові години місцями можливий туман. Вітер південного напрямку, швидкістю 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -3...+2 °С, удень — +12...+17 °С.

У північних областях опадів не передбачається. Вночі та вранці можливий слабкий туман. Вітер вночі змінних напрямків, вдень південно-західний, 3 – 8 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме -2... +3 °С, вдень — +10… +15 °С.

У центральній частині країни очікується мінлива хмарність, без опадів. У нічні та ранкові години подекуди можливий туман. Вітер переважно слабкий, змінних напрямків, зі швидкістю 3-8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від 0 до +5 °С, вдень — від +10 до +15 °С.

У південних областях очікується погода без істотних опадів. Вночі та вранці можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -1...+4 °С, вдень — +9...+14 °С.

У східних областях очікується погода без істотних опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +1...+6 °С, вдень — +9…+14 °С.

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