Погода в Украине 12 и 13 апреля — прогноз погоды на выходные

Солнечная погода. Фото: Новини.LIVE

Уже в выходные, 12 и 13 апреля, аномальный холод постепенно будет отступать, и с юга Европы начнет поступать более теплый воздух на фоне роста атмосферного давления. В субботу местами возможны небольшие осадки, но уже 13 апреля почти по всей территории Украины ожидается сухая и комфортная погода. Температура заметно повысится как ночью, так и днем во всех регионах страны.

Об этом сообщает портал Метеопрог.

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Какой будет погода 12 апреля

В западных областях в течение суток местами будут наблюдаться незначительные осадки в виде мокрого снега и дождя. В Карпатском регионе прогнозируется умеренный мокрый снег. Местами возможно налипание снега, а ночью на дорогах будет образовываться гололедица. Ветер слабый, переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в промежутке -3...+2 °С, днем — +7...+12 °С.

В северных областях ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит -3...+2 °С, — днем +5...+10 °С.

В центральных регионах Украины прогнозируется комфортная погода, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит -2...+3 °С, днем — +7...+12 °С.

В южных регионах существенных осадков не предвидится, лишь на территории Крыма и Приазовья возможны дожди, местами с мокрым снегом. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в Крыму местами порывы до 15-20 м/с. Ночная температура воздуха составит -3...+2 °С, днем — +6...+11 °С.

В восточных областях ночью без существенных осадков, днем местами возможен небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха в ночное время составит -1... +4 °С, днем — +8... +13 °С.

Какой будет погода 13 апреля

В западных регионах страны прогнозируется малооблачная и сухая погода. В ночные и утренние часы местами возможен туман. Ветер южного направления, скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит -3...+2 °С, днем — +12...+17 °С.

В северных областях осадков не предвидится. Ночью и утром возможен слабый туман. Ветер ночью переменных направлений, днем юго-западный, 3 - 8 м/с. Температура воздуха в ночное время составит -2... +3 °С, днем — +10... +15 °С.

В центральной части страны ожидается переменная облачность, без осадков. В ночные и утренние часы местами возможен туман. Ветер преимущественно слабый, переменных направлений, со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до +5 °С, днем — от +10 до +15 °С.

В южных областях ожидается погода без существенных осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит -1...+4 °С, днем — +9...+14 °С.

В восточных областях ожидается погода без существенных осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит +1...+6 °С, днем — +9...+14 °С.

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