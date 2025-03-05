Погода сегодня, 5 марта, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Девушка с зонтиком во время ветра. Фото иллюстративное: senfil.net

Прогноз погоды в Украине на среду, 5 марта, дали синоптики. Будет облачно с прояснениями, однако без осадков.

Об этом во вторник, 4 марта, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 5 марта

Карта "Прогноз погоды" от Укргидрометцентра

Западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, однако по всей территории Украины, кроме Закарпатья, юга и Донецкой области, его порывы будут достигать 15–20 м/с.

Ночью будет 0...+5 °С, в Карпатах и на Закарпатье — 0...-5 °С. Днем температура будет держаться в пределах +9...+14 °С. Теплее всего будет на Прикарпатье — до +17 °С. На востоке и северо-востоке страны ожидается +4...+9 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет облачно с прояснениями, без осадков. Ночная температура в области составит 0...+5 °С, а в столице — +3...+5 °С. Днем в Киеве будет +10...+12 °С. В течение суток ожидаются метеорологические явления I (желтого) уровня опасности: порывы ветра до 15–20 м/с.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

Карта "Метеорологические явления" от Укргидрометцентра

В течение суток 5 марта по всей Украине, кроме Закарпатья и южной части, порывы ветра будут достигать 15–20 м/с (I, желтый, уровень опасности). Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 5 марта в Украине будет продолжаться весна. В течение дня температура повысится до +7...+13 °С, на западе — до +10...+16 °С, а на востоке — до +5...+9 °С.

Осадки маловероятны. Только в Полтавской, Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях местами пройдет небольшой дождь.

"Важной особенностью дня, как это бывает обычно ранней весной, будет сильный ветер со штормовыми порывами до 15–20 м/с. Будьте осторожны!" — предостерегает Диденко.

В Киеве осадков не предвидится. Будет облачно с прояснениями и до +10 °С, однако возможны штормовые порывы сильного ветра западного направления.

Напомним, Диденко предупреждала, что погода в Украине 4 марта будет теплой, однако опасной. Порывы ветра будут достигать 20 м/с.

Ранее синоптики отметили, что погода на неделе с 3 по 9 марта в Украине будет ветреной и теплой. Местами столбики термометров поднимутся до +20 °С.