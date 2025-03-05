Погода сьогодні, 5 березня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Дівчина з парасолькою під час вітру. Фото ілюстративне: senfil.net

Прогноз погоди в Україні на середу, 5 березня, надали синоптики. Буде хмарно із проясненнями, однак без опадів.

Про це у вівторок, 4 березня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 5 березня

Карта "Прогноз погоди" від Укргідрометцентру

Західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с, однак по всій території України, крім Закарпаття, півдня та Донецької області, його пориви сягатимуть 15–20 м/с.

Уночі буде 0...+5, у Карпатах і на Закарпатті — 0...-5 °С. Удень температура триматиметься в межах +9...+14 °С. Найтепліше буде на Прикарпатті — до +17 °С. На сході та північному сході країни очікується +4...+9 °С.

Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде хмарно із проясненнями, без опадів. Нічна температура в області становитиме 0...+5 °С, а у столиці — +3...+5 °С. Удень у Києві буде +10...+12 °С. Упродовж доби очікуються метеорологічні явища I (жовтого) рівня небезпечності: пориви вітру до 15–20 м/с.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

Карта "Метеорологічні явища" від Укргідрометцентру

Упродовж доби 5 березня по всій Україні, крім Закарпаття та південної частини, пориви вітру сягатимуть 15–20 м/с (I, жовтий, рівень небезпечності). Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи

енергетичних, будівельних, комунальних підприємств і руху транспорту.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 5 березня в Україні триматиме весна. Упродовж дня температура підвищиться до +7...+13 °С, на заході — до +10...+16 °С, а на сході — до +5...+9 °С.

Опади малоймовірні. Лише в Полтавській, Сумській, Харківській, Луганській і Донецькій областях місцями пройде невеликий дощ.

"Важливою особливістю дня, як це буває зазвичай ранньої весни, буде сильний вітер зі штормовими поривами до 15–20 м/с. Будьте обережними!" — застерігає Діденко.

У Києві опадів не передбачається. Буде хмарно із проясненнями та до +10 °С, однак можливі штормові пориви сильного вітру західного напрямку.

Нагадаємо, Діденко попереджала, що погода в Україні 4 березня буде теплою, однак небезпечною. Пориви вітру сягатимуть 20 м/с.

Раніше синоптики зазначили, що погода на тижні від 3 по 9 березня в Україні буде вітряною й теплою. Подекуди стовпчики термометрів піднімуться до +20 °С.