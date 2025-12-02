Прогноз погоды на 3 декабря - какой будет погода завтра

Люди гуляют в теплую погоду зимой. Иллюстративное фото: УНИАН

В среду, 3 декабря, погода в Украине существенных изменений не претерпит. Температура останется стабильно высокой, как и в предыдущие дни.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Пост Укргидрометеоцетра. Фото: скриншот

Прогноз погоды на 3 декабря

Территория страны будет находиться вне влияния активных атмосферных фронтов. У земной поверхности будет господствовать поле повышенного давления, которое постепенно будет усиливаться. На высотах удержится влажная, несколько прохладнее прошлых дней воздушная масса.

При таких условиях ожидается преимущественно облачная погода. В большинстве областей, за исключением западных, возможны небольшие дожди. Местами ночью и утром будут образовываться туманы — особенно на Закарпатье, в Карпатах, а также в центральных и южных регионах. Ветер будет слабым или умеренным, юго-восточного направления.

Температурный режим останется комфортным для этого периода. В ночные часы столбики термометров будут колебаться в промежутке 0...+5 °С, а на востоке и в Карпатах возможны небольшие заморозки до -2 °С.

Днем температура будет подниматься до +3...+8 °С, а на юге страны будет теплее: ночью +4...+9 °С, днем +7...+12 °С.

Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентра

Кроме того, синоптики дали прогноз погоды на неделю до 7 декабря. В это время будет преобладать устойчивый характер погоды под влиянием большого антициклона.