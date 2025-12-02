Прогноз погоди на 3 грудня - якою буде погода завтра

Люди гуляють у теплу погоду взимку. Ілюстративне фото: УНІАН

У середу, 3 грудня, погода в Україні істотних змін не зазнає. Температура залишиться стабільно високою, як і в попередні дні.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Пост Укргідрометеоцетра. Фото: скриншот

Прогноз погоди на 3 грудня

Територія країни перебуватиме поза впливом активних атмосферних фронтів. Біля земної поверхні пануватиме поле підвищеного тиску, яке поступово посилюватиметься. На висотах утримається волога, дещо прохолодніша за минулі дні повітряна маса.

За таких умов очікується переважно хмарна погода. У більшості областей, за винятком західних, можливі невеликі дощі. Місцями вночі та вранці утворюватимуться тумани — особливо на Закарпатті, в Карпатах, а також у центральних і південних регіонах. Вітер буде слабким або помірним, південно-східного напрямку.

Температурний режим залишиться комфортним для цього періоду. У нічні години стовпчики термометрів коливатимуться у проміжку 0...+5 °С, а на сході та в Карпатах можливі невеликі заморозки до –2 °С.

Вдень температура підніматиметься до +3…+8 °С, а на півдні країни буде тепліше: вночі +4…+9 °С, удень +7…+12 °С.

Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентра

