Головна Метео Тепло триває — Укргідрометеоцентр потішив прогнозом на завтра

Тепло триває — Укргідрометеоцентр потішив прогнозом на завтра

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 21:24
Прогноз погоди на 3 грудня - якою буде погода завтра
Люди гуляють у теплу погоду взимку. Ілюстративне фото: УНІАН

У середу, 3 грудня, погода в Україні істотних змін не зазнає. Температура залишиться стабільно високою, як і в попередні дні.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Читайте також:
Тепло триває — Укргідрометеоцентр потішив прогнозом на завтра - фото 1
Пост Укргідрометеоцетра. Фото: скриншот

Прогноз погоди на 3 грудня

Територія країни перебуватиме поза впливом активних атмосферних фронтів. Біля земної поверхні пануватиме поле підвищеного тиску, яке поступово посилюватиметься. На висотах утримається волога, дещо прохолодніша за минулі дні повітряна маса.

За таких умов очікується переважно хмарна погода. У більшості областей, за винятком західних, можливі невеликі дощі. Місцями вночі та вранці утворюватимуться тумани — особливо на Закарпатті, в Карпатах, а також у центральних і південних регіонах. Вітер буде слабким або помірним, південно-східного напрямку.

Температурний режим залишиться комфортним для цього періоду. У нічні години стовпчики термометрів коливатимуться у проміжку 0...+5 °С, а на сході та в Карпатах можливі невеликі заморозки до –2 °С.

Вдень температура підніматиметься до +3…+8 °С, а на півдні країни буде тепліше: вночі +4…+9 °С, удень +7…+12 °С.

Тепло триває — Укргідрометеоцентр потішив прогнозом на завтра - фото 2
Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентра

Нагадаємо, що ми писали, якою буде погода у грудні під час новорічних свят.

Крім того, синоптики дали прогноз погоди на тиждень до 7 грудня. У цей час переважатиме стійкий характер погоди під впливом великого антициклону.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
