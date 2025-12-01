Синоптик Ігор Кібалчич дав прогноз погоди на цей тиждень — чого очікувати

Молоді люди гуляють парком. Ілюстративне фото: pexels.com

Перший тиждень зими буду зовсім не зимним. За прогнозом синоптиків, з 1 по 7 грудня 2025 року, в Україні переважатиме стійкий характер погоди під впливом великого антициклону.

Такий прогноз дав кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич на порталі Meteoprog.

Погода в Україні з 1 по 7 грудня

Температура повітря прогнозується істотно вищою за норму, а кількість опадів буде невеликою. У більшості областей у першій половині тижня очікується хмарна та туманна погода.

Протягом тижня атмосферний тиск залишатиметься високим. Переважатимуть вітри східного та південно-східного напрямку.

Понеділок, 1 грудня: Цього дня, тобто сьогодні, очікуються переважно невеликі дощі та мряка у південних регіонах, а вдень також місцями у центральних областях та на Прикарпатті. На решті території без істотних опадів.

Туман очікується у південних та західних областях. Температура вдень +2…+7 °С. На півдні +7…+12 °С.

Вівторок, 2 грудня та середа, 3 грудня: Очікується хмарна погода без істотних опадів. У більшості областей збережеться туман і мряка, що обмежуватиме видимість. Температурний режим суттєво не зміниться. Вночі -2…+4 °С, вдень +2…+7 °С. У південній частині країни впродовж доби +5…+12 °С.

Четвер, 4 грудня: Характер погодних умов залишається без змін під впливом малорухомого антициклону. Тепла та хмарна погода, без опадів. Вночі -2…+4 °С, вдень +3…+8 °С.

П'ятниця, 5 грудня: Опадів не прогнозується, але температура почне поступово знижуватися. Вночі -3…+2 °С, вдень +2…+7 °С, у Криму та на Закарпатті до +10 °С.

Вихідні, 6 та 7 грудня: Продовжиться сухий антициклональний період на всій території країни. Температура вночі -4…+1 °С, вдень +1…+6 °С. На крайньому півдні та Закарпатті до +8…+9 °С.

У неділю, 7 грудня, у південній частині та Криму вдень місцями очікуються пориви вітру 15–17 м/с.

