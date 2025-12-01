Видео
Главная Метео Теплая и туманная неделя — прогноз погоды на 1-7 декабря

Ua ru
Дата публикации 1 декабря 2025 06:25
Синоптик Игорь Кибалчич дал прогноз погоды на эту неделю — чего ожидать
Молодые люди гуляют по парку. Иллюстративное фото: pexels.com

Первая неделя зимы будет совсем не зимней. По прогнозу синоптиков, с 1 по 7 декабря 2025 года, в Украине будет преобладать устойчивый характер погоды под влиянием большого антициклона.

Такой прогноз дал кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич на портале Meteoprog.

Реклама
Читайте также:

Погода в Украине с 1 по 7 декабря

Температура воздуха прогнозируется существенно выше нормы, а количество осадков будет небольшим. В большинстве областей в первой половине недели ожидается облачная и туманная погода.

В течение недели атмосферное давление будет оставаться высоким. Будут преобладать ветры восточного и юго-восточного направления.

Понедельник, 1 декабря: В этот день, то есть сегодня, ожидаются преимущественно небольшие дожди и морось в южных регионах, а днем также местами в центральных областях и на Прикарпатье. На остальной территории без существенных осадков.

Туман ожидается в южных и западных областях. Температура днем +2...+7 °С. На юге +7...+12 °С.

Вторник, 2 декабря и среда, 3 декабря: Ожидается облачная погода без существенных осадков. В большинстве областей сохранится туман и морось, что будет ограничивать видимость. Температурный режим существенно не изменится. Ночью -2...+4 °С, днем +2...+7 °С. В южной части страны в течение суток +5...+12 °С.

Четверг, 4 декабря: Характер погодных условий остается без изменений под влиянием малоподвижного антициклона. Теплая и облачная погода, без осадков. Ночью -2...+4 °С, днем +3...+8 °С.

Пятница, 5 декабря: Осадков не прогнозируется, но температура начнет постепенно снижаться. Ночью -3...+2 °С, днем +2...+7 °С, в Крыму и на Закарпатье до +10 °С.

Выходные, 6 и 7 декабря: Продолжится сухой антициклональный период на всей территории страны. Температура ночью -4...+1 °С, днем +1...+6 °С. На крайнем юге и Закарпатье до +8...+9 °С.

В воскресенье, 7 декабря, в южной части и Крыму днем местами ожидаются порывы ветра 15-17 м/с.

Ранее мы сообщали о прогнозе погоды на сегодня, понедельник, 1 декабря. Укргидрометцентр и Наталка Диденко прогнозируют локальные осадки и туман.

А также синоптик рассказала, какая погода будет в Украине в декабре.

