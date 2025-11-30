Прогноз погоди на 1 грудня — яка погода буде в Україні завтра

Дощова погода. Фото: Вечірній Київ

Погода в Україні 1 грудня буде переважно хмарною, із локальними опадами в різних регіонах та туманами на заході країни. Температурні показники залишатимуться м'якими як для початку зими.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Проноз погоди на 1 грудня

У нічні години невеликий дощ пройде на Півдні, а вдень — у більшості західних областей та на Вінниччині. У Карпатах дощ місцями переходитиме у мокрий сніг. На решті території істотних опадів не очікується.

У західних та Житомирській областях прогнозують туман, який може знижувати видимість на автошляхах, тому водіям варто бути особливо уважними.

Вітер переважатиме східного напрямку, слабкий до помірного — 3-8 м/с.

Температурна картина буде різною залежно від регіону. Вночі на більшій території країни очікується від +3 до –2 °С, вдень — від +3 до +8 °С. На Півдні ж збережеться тепліша погода — вночі +4…+9 °С, удень — +7…+12 °С.

Карта погоди на 1 грудня. Фото: Укргідрометцентр

