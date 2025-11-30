Видео
Главная Метео Первый день зимы удивит погодой — прогноз на завтра

Первый день зимы удивит погодой — прогноз на завтра

Ua ru
Дата публикации 30 ноября 2025 17:27
Прогноз погоды на 1 декабря — какая погода будет в Украине завтра
Дождливая погода. Фото: Вечерний Киев

Погода в Украине 1 декабря будет преимущественно облачной, с локальными осадками в разных регионах и туманами на западе страны. Температурные показатели будут оставаться мягкими как для начала зимы.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Читайте также:

Проноз погоды на 1 декабря

В ночные часы небольшой дождь пройдет на Юге, а днем — в большинстве западных областей и в Винницкой области. В Карпатах дождь местами будет переходить в мокрый снег. На остальной территории существенных осадков не ожидается.

В западных и Житомирской областях прогнозируют туман, который может снижать видимость на автодорогах, поэтому водителям стоит быть особенно внимательными.

Ветер будет преобладать восточного направления, слабый до умеренного — 3-8 м/с.

Температурная картина будет разной в зависимости от региона. Ночью на большей территории страны ожидается от +3 до -2 °С, днем — от +3 до +8 °С. На Юге же сохранится более теплая погода — ночью +4...+9 °С, днем - +7...+12 °С.

Прогноз погоди в Україні 1 грудня
Карта погоды на 1 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, синоптики предупреждают жителей Киевской области о заморозках.

А также синоптик рассказала, какая погода будет в Украине в декабре.

погода зима декабрь прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
