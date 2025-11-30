Прогноз погоды на 1 декабря — какая погода будет в Украине завтра

Первый день зимы удивит погодой — прогноз на завтра
Погода в Украине 1 декабря будет преимущественно облачной, с локальными осадками в разных регионах и туманами на западе страны. Температурные показатели будут оставаться мягкими как для начала зимы.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Проноз погоды на 1 декабря
В ночные часы небольшой дождь пройдет на Юге, а днем — в большинстве западных областей и в Винницкой области. В Карпатах дождь местами будет переходить в мокрый снег. На остальной территории существенных осадков не ожидается.
В западных и Житомирской областях прогнозируют туман, который может снижать видимость на автодорогах, поэтому водителям стоит быть особенно внимательными.
Ветер будет преобладать восточного направления, слабый до умеренного — 3-8 м/с.
Температурная картина будет разной в зависимости от региона. Ночью на большей территории страны ожидается от +3 до -2 °С, днем — от +3 до +8 °С. На Юге же сохранится более теплая погода — ночью +4...+9 °С, днем - +7...+12 °С.
