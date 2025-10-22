Видео
Україна
Видео

Тепло, но местами с дождями — прогноз погоды в Украине сегодня

Тепло, но местами с дождями — прогноз погоды в Украине сегодня

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 06:25
обновлено: 04:15
Синоптики дали прогноз на сегодня — будет дождь, но тепло
Молодая пара в осеннем парке. Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодняшняя погода в Украине подарит нам еще немного тепла. Однако синоптики предсказывают в некоторых регионах осадки.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и Наталка Диденко.

Читайте также:
Останнє тепло — Укргідрометеоцентр здивував прогнозом на завтра - фото 1
Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

Прогноз погоды на 22 октября

В Укргидрометцентре обещают облачную погоду и дожди в восточных и центральных регионах Украины. Ветер скоростью 5-10 м/с.

Днем воздух прогреется до +8...+13 °С в среднем по Украине, а на западе и юге страны можно ожидать даже до +15 °С.

Синоптики утверждают, что над Украиной начнется медленная смена холодных воздушных потоков с севера на более теплые с южных направлений. Хотя ночь еще будет оставаться холодной, днем ожидается умеренное тепло.

Прогноз от Наталки Диденко на сегодня

По прогнозу Диденко, сегодняшняя среда обещает быть разноплановой, учитывая погодные условия. Например, в некоторых регионах пройдут кратковременные дожди, хотя будет относительно тепло.

Осінь в розпалі — Діденко розкрила, де чекати на дощ завтра - фото 1
Пост Наталки Диденко. Фото: скриншот

Теплее всего будет на юге и западе страны: днем воздух прогреется до +12...+16 °С. На остальной территории ожидается умеренное похолодание - днем до +7...+12 °С.

Диденко прогнозирует локальные осадки в Харьковской, Луганской, Черкасской, Ровенской и вечером в Киевской области. Однако большинство областей останутся сухими, с облачностью и туманами, без существенных осадков.

В столице ожидается прохладная погода — до +9 °С днем и без существенных дождей.

Осінь в розпалі — Діденко розкрила, де чекати на дощ завтра - фото 2
Карта температур. Фото: Наталка Диденко

Напомним, народный синоптик Владимир Деркач рассказал, чего ожидать украинцам от погоды в ноябре.

Ранее мы также информировали, что на горнолыжном курорте Буковель посреди октября выпал снег — территорию курорта засыпало белым покровом.

Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
