Синоптики дали прогноз на сегодня — будет дождь, но тепло

Сегодняшняя погода в Украине подарит нам еще немного тепла. Однако синоптики предсказывают в некоторых регионах осадки.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и Наталка Диденко.

Прогноз погоды на 22 октября

В Укргидрометцентре обещают облачную погоду и дожди в восточных и центральных регионах Украины. Ветер скоростью 5-10 м/с.

Днем воздух прогреется до +8...+13 °С в среднем по Украине, а на западе и юге страны можно ожидать даже до +15 °С.

Синоптики утверждают, что над Украиной начнется медленная смена холодных воздушных потоков с севера на более теплые с южных направлений. Хотя ночь еще будет оставаться холодной, днем ожидается умеренное тепло.

Прогноз от Наталки Диденко на сегодня

По прогнозу Диденко, сегодняшняя среда обещает быть разноплановой, учитывая погодные условия. Например, в некоторых регионах пройдут кратковременные дожди, хотя будет относительно тепло.

Теплее всего будет на юге и западе страны: днем воздух прогреется до +12...+16 °С. На остальной территории ожидается умеренное похолодание - днем до +7...+12 °С.

Диденко прогнозирует локальные осадки в Харьковской, Луганской, Черкасской, Ровенской и вечером в Киевской области. Однако большинство областей останутся сухими, с облачностью и туманами, без существенных осадков.

В столице ожидается прохладная погода — до +9 °С днем и без существенных дождей.

