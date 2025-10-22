Синоптики дали прогноз на сьогодні — буде дощ, але тепло

Молода пара в осінньому парку. Ілюстративне фото: pexels.com

Сьогоднішня погода в Україні подарує нам ще трішки тепла. Проте синоптики передбачають в деяких регіонах опади.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та Наталка Діденко.

Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Прогноз погоди на 22 жовтня

В Укргідрометцентрі обіцяють хмарну погоду та дощі у східних та центральних регіонах України. Вітер швидкістю 5–10 м/с.

Вдень повітря прогріється до +8...+13 °С в середньому по Україні, а на заході та півдні країни можна очікувати навіть до +15 °С.

Синоптики стверджують, що над Україною розпочнеться повільна зміна холодних повітряних потоків з півночі на тепліші з південних напрямків. Хоча ніч ще залишатиметься холодною, вдень очікується помірне тепло.

Прогноз від Наталки Діденко на сьогодні

За прогнозом Діденко, сьогоднішня середа обіцяє бути різноплановою з огляду на погодні умови. Наприклад, у деяких регіонах пройдуть короткочасні дощі, хоча буде відносно тепло.

Пост Наталки Діденко. Фото: скриншот

Найтепліше буде на півдні та заході країни: вдень повітря прогріється до +12…+16 °С. На решті території очікується помірне похолодання — вдень до +7…+12 °С.

Діденко прогнозує локальні опади на Харківщині, Луганщині, Черкащині, Рівненщині та ввечері на Київщині. Проте більшість областей залишаться сухими, з хмарністю та туманами, без суттєвих опадів.

У столиці очікується прохолодна погода — до +9 °С вдень і без істотних дощів.

Карта температур. Фото: Наталка Діденко

