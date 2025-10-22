Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Тепло, але подекуди з дощами — прогноз погоди в Україні сьогодні

Тепло, але подекуди з дощами — прогноз погоди в Україні сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 06:25
Оновлено: 04:15
Синоптики дали прогноз на сьогодні — буде дощ, але тепло
Молода пара в осінньому парку. Ілюстративне фото: pexels.com

Сьогоднішня погода в Україні подарує нам ще трішки тепла. Проте синоптики передбачають в деяких регіонах опади.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та Наталка Діденко.

Реклама
Читайте також:
Останнє тепло — Укргідрометеоцентр здивував прогнозом на завтра - фото 1
Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Прогноз погоди на 22 жовтня

В Укргідрометцентрі обіцяють хмарну погоду та дощі у східних та центральних регіонах України. Вітер швидкістю 5–10 м/с.

Вдень повітря прогріється до +8...+13 °С в середньому по Україні, а на заході та півдні країни можна очікувати навіть до +15 °С.

Синоптики стверджують, що над Україною розпочнеться повільна зміна холодних повітряних потоків з півночі на тепліші з південних напрямків. Хоча ніч ще залишатиметься холодною, вдень очікується помірне тепло.

Прогноз від Наталки Діденко на сьогодні

За прогнозом Діденко, сьогоднішня середа обіцяє бути різноплановою з огляду на погодні умови. Наприклад, у деяких регіонах пройдуть короткочасні дощі, хоча буде відносно тепло.

Осінь в розпалі — Діденко розкрила, де чекати на дощ завтра - фото 1
Пост Наталки Діденко. Фото: скриншот

Найтепліше буде на півдні та заході країни: вдень повітря прогріється до +12…+16 °С.  На решті території очікується помірне похолодання — вдень до +7…+12 °С.

Діденко прогнозує локальні опади на Харківщині, Луганщині, Черкащині, Рівненщині та ввечері на Київщині. Проте більшість областей залишаться сухими, з хмарністю та туманами, без суттєвих опадів.

У столиці очікується прохолодна погода — до +9 °С вдень і без істотних дощів.

Осінь в розпалі — Діденко розкрила, де чекати на дощ завтра - фото 2
Карта температур. Фото: Наталка Діденко

Нагадаємо, народний синоптик Володимир Деркач розповів, чого очікувати українцям від погоди в листопаді.

Раніше ми також інформували, що на гірськолижному курорті Буковель посеред жовтня випав сніг — територію курорту засипало білим покривом.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації