Тепло, но местами с дождями — где испортится погода на выходных

Тепло, но местами с дождями — где испортится погода на выходных

Дата публикации 7 ноября 2025 22:55
обновлено: 23:28
Прогноз погоды в Украине на выходные 8-9 ноября
Женщина под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине на выходных, 8-9 ноября, ожидается с комфортной температурой воздуха. В то же время в нескольких областях возможны небольшие осадки, а также туман.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Погода в Украине 8 ноября

В западных областях синоптики прогнозируют облачную погоду, существенных осадков не предвидится. Местами возможен туман. Ветер будет юго-восточного направления со скоростью 3-8 метра в секунду. Температура воздуха ночью +3...+8 °С, днем +10...+15 °С.

Прогноз погоди в Україні на 8 листопада
Погода в Украине 8 ноября. Фото: Meteoprog

На севере преимущественно облачная погода, но без осадков. Местами будет туман. Ветер ожидается переменных направлений со скоростью 3-8 метра в секунду. Температура ночью +1...+6 °С, днем +8...+13 °С.

В центральных областях в течение суток ожидается преимущественно облачная погода без осадков. Ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с. Ночью температура составит от +2 до +7 °С, днем — от +10 до +15 °С.

На юге и в Крыму синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Ветер ожидается юго-восточный, 5-10 метров в секунду. Температура ночью +6...+11 °С, днем +12...+17 °С.

В восточных регионах прогнозируется переменная облачность без осадков, местами возможен туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью температура составит +2...+7 °С, днем +8...+13 °С.

Погода в Украине на 9 ноября

На западе местами ожидаются дожди, а также туман. Ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 метра в секунду. Температура ночью +4...+9 °С, днем +9...+14 °С.

Прогноз погоди в Україні на 9 листопада
Погода в Украине 9 ноября. Фото: Meteoprog

В северных регионах днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер будет южного и юго-восточного направлений, 5-10 метров в секунду. Ночью температура +6...+11 °С, днем +7...+12 °С.

В центральных областях страны днем местами возможен небольшой дождь или туман. Кое-где будет образовываться туман. Ветер ночью переменных направлений, днем — южный, 5-10 м/с. Температура воздуха в ночное время ожидается +3...+8 °С, днем +9...+14 °С.

На юге днем ожидается небольшой дождь. Ветер будет юго-восточного направления со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура ночью +7...+12 °С, днем +13...+18 °С.

В восточных областях прогнозируется преимущественно облачная погода без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от -1 до +4 °С, днем повысится до +6...+11 °С.

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила о похолодании в Украине. По ее словам, уже совсем скоро большинство областей накроют дожди.

А метеоролог Вазира Мартазинова рассказала, чего ожидать украинцам от погоды на День Святого Николая и Рождество.

Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
