Прогноз погоди в Україні на вихідні 8-9 листопада

Погода в Україні на вихідних, 8-9 листопада, очікується з комфортною температурою повітря. Водночас у декількох областях можливі невеликі опади, а також туман.

Погода в Україні 8 листопада

У західних областях синоптики прогнозують хмарну погоду, істотних опадів не передбачається. Місцями можливий туман. Вітер буде південно-східного напрямку зі швидкістю 3-8 метри на секунду. Температура повітря вночі +3...+8 °С, вдень +10...+15 °С.

На півночі переважно хмарна погода, але без опадів. Місцями буде туман. Вітер очікується змінних напрямків зі швидкістю 3-8 метри на секунду. Температура вночі +1...+6 °С, вдень +8...+13 °С.

У центральних областях протягом доби очікується переважно хмарна погода без опадів. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с. Вночі температура становитиме від +2 до +7 °С, вдень — від +10 до +15 °С.

На півдні та в Криму синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер очікується південно-східний, 5-10 метрів на секунду. Температура вночі +6...+11 °С, вдень +12...+17 °С.

У східних регіонах прогнозується мінлива хмарність без опадів, місцями можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Вночі температура становитиме +2...+7 °С, вдень +8...+13 °С.

Погода в Україні на 9 листопада

На заході місцями очікуються дощі, а також туман. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 метри на секунду. Температура вночі +4...+9 °С, вдень +9...+14 °С.

У північних регіонах вдень місцями пройде невеликий дощ. Вітер буде південного та південно-східного напрямків, 5-10 метрів на секунду. Вночі температура +6...+11 °С, вдень +7...+12 °С.

У центральних областях країни вдень місцями можливий невеликий дощ або мряка. Подекуди утворюватиметься туман. Вітер вночі змінних напрямків, вдень — південний, 5–10 м/с. Температура повітря у нічний час очікується +3...+8 °С, вдень +9...+14 °С.

На півдні вдень очікується невеликий дощ. Вітер буде південно-східного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. Температура вночі +7...+12 °С, вдень +13...+18 °С.

У східних областях прогнозується переважно хмарна погода без опадів. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від -1 до +4 °С, вдень підвищиться до +6...+11 °С.

