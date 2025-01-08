Прогноз погоды в Украине на 9 января от Наталки Диденко

Теплая погода. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Четверг, 9 января, обещает быть теплым по всей Украине. Погода будет солнечной, без осадков. Тем не менее, уже вскоре в Украине возможно похолодание.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко.

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Прогноз погоды в Украине на 9 января

Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +4…+9 ºC, а на западе и юге страны столбики термометров поднимутся до +8…+14 ºC.

Северные области будут несколько свежее — днем температура составит +3…+6 °C. Ветер преимущественно южный, умеренный, в западных регионах возможны усиления.

Рух циклонов и антициклонов. Фото: Wetterpade

Существенных осадков не предвидится, ведь большая часть страны останется под влиянием высокого атмосферного давления. Лишь на западе возможен местами небольшой дождь.

Погода в Киеве 9 января

В Киеве 9 января пройдет без осадков, температура днем будет держаться на уровне +3…+5 °C. Уже 10 января в столице ожидается потепление до +7 °C.

Когда в Украине будет похолодание

Однако 11-12 января, в выходные, погода изменится — в Украине прогнозируется похолодание.

Напомним, специалисты предупредили о нескольких вспышках на Солнце и спрогнозировали, возможны ли магнитные бури на Земле в среду, 8 января.

Также синоптики предупредили о резких изменениях погоды в Украине в течение недели с 6 по 12 января.