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Були небезпечні спалахи — прогноз магнітних бур на сьогодні

8 січня 2025 11:21
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнітні бурі 2 січня — прогноз для метеозалежних на сьогодні
Головний біль у жінки. Фото: freepik
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Суттєвих магнітних бур на Землі у середу, 8 січня, не очікується. Однак на Сонці було кілька спалахів, які можуть викликати невеликий рівень радіоперешкод.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці сталися шість спалахів класу С та один спалах М4,9.

Зазначається, що сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М4,9 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Також можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що в середу геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність, імовірно, буде помірною з ймовірністю спалаху класу X.

магнітні бурі 8 січня
Погане самопочуття у чоловіка. Ілюстративне фото: freepik

Сонячна активність на 8 січня

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 5%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 65%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 20%
  • Кількість сонячних плям — 38.

Як вберегтися від поганого самопочуття

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про них допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Фахівці радять дотримуватися кілька порад, які допоможуть почуватися краще:

  • відмовитися від надмірного фізичного та емоційного навантаження;
  • взяти час на відпочинок і відновлення;
  • зменшити вживання кофеїну та алкоголю або взагалі відмовитися;
  • влаштувати прогулянку на свіжому повітрі;
  • дотримуватися режиму сну та спати достатню кількість годин.

Нагадаємо, нещодавно фахівці розповіли, в які дні січня варто чекати магнітних бур. Вони оприлюднили календар. 

Також ми писали, що вчені зі Швейцарії вважають, що тривалість доби на Землі змінюється. Залізне ядро планети має на неї сильний вплив.

космос Сонце самопочуття магнітні бурі головний біль

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