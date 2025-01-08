Магнитные бури 2 января — прогноз для метеозависимых на сегодня

Головная боль у женщины. Фото: freepik

Существенных магнитных бурь на Земле в среду, 8 января, не ожидается. Однако на Солнце было несколько вспышек, которые могут вызвать небольшой уровень радиопомех.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 8 января

В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошли шесть вспышек класса С и одна вспышка М4,9.

Отмечается, что солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М4,9 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Также возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня. Солнечная активность, вероятно, будет умеренной с вероятностью вспышки класса X.

Плохое самочувствие у мужчины. Иллюстративное фото: freepik

Солнечная активность на 8 января

Возможность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 65%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%

Количество солнечных пятен — 38.

Как уберечься от плохого самочувствия

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о них помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Специалисты советуют придерживаться нескольких советов, которые помогут чувствовать себя лучше:

отказаться от чрезмерной физической и эмоциональной нагрузки;

взять время на отдых и восстановление;

уменьшить употребление кофеина и алкоголя или вообще отказаться;

устроить прогулку на свежем воздухе;

придерживаться режима сна и спать достаточное количество часов.

Напомним, недавно специалисты рассказали, в какие дни января стоит ждать магнитных бурь. Они обнародовали календарь.

Также мы писали, что ученые из Швейцарии считают, что длительность суток на Земле меняется. Железное ядро планеты имеет на нее сильное влияние.