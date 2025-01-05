Погода в Україні на тиждень 6-12 січня — прогноз від синоптиків

Дівчата гуляють вулицею. Фото: Kufer Media

Протягом наступного тижня в Україні очікується аномально тепла погода. Не виключені рекордні показники максимальної температури в окремих регіонах. Синоптики прогнозують дощі у всіх областях. Часом проходитимуть опади, переважно у вигляді дощу та мряки, інколи з мокрим снігом.

Про це повідомляє Meteoprog у неділю, 5 січня.

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Погода в Україні 6-12 січня

У понеділок, 6 січня, вночі у західній частині, вдень також у північних та місцями центральних областях пройдуть опади у вигляді снігу з переходом у дощ та льодяну крупу. Можлива ожеледь, на дорогах ожеледиця. В інших регіонах країни без істотних опадів. Вітер південний, 7-12 м/с, вдень у західних, центральних та північних регіонах місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі становитиме -2…-7 °C, вдень 0…+5 °C, на півдні та на Прикарпатті до +7 °C. На півночі Лівобережжя вночі -5...-10 °C, вдень -3...+2 °C.

Прогноз погоди в Україні на 6 січня. Фото: скриншот

У вівторок, 7 січня, в Україні переважно без опадів, лише вночі на північному сході країни очікується сніг та мокрий сніг, місцями ожеледиця. У західній частині тумани. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме -1...+4 °C, вдень +3...+8 °C, у південних та західних регіонах місцями до +11 °C.

Прогноз погоди в Україні на 7 січня. Фото: скриншот

У середу, 8 січня, вночі у західній частині, вдень також у північних, центральних та північно-східних областях пройдуть дощі, у Карпатах із мокрим снігом. Подекуди в Україні туман. Вітер південний із переходом на західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +1…+6 °C, вдень +3…+8 °C, у центральних та південних регіонах +9…+14 °C.

Прогноз погоди в Україні на 8 січня. Фото: скриншот

У четвер, 9 січня, у західних регіонах місцями пройдуть невеликі опади у вигляді мокрого снігу, мряки та дощу, на решті країни переважно без опадів. У західних областях подекуди налипання мокрого снігу, ожеледиця на дорогах. Вітер південного напрямку, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2…+3 °C, вдень +4…+9 °C, у центральних, південних та західних регіонах +8…+13 °C.

Прогноз погоди в Україні на 9 січня. Фото: скриншот

У п'ятницю, 10 січня, невеликі дощі подекуди пройдуть у західних областях, на решті України без істотних опадів. Подекуди можливий туман. Вітер утримається південної чверті, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме в межах +2…+7 °C, вдень +8…+13 °C, у Криму місцями +14…+16 °C.

Прогноз погоди в Україні на 10 січня. Фото: скриншот

У суботу, 11 січня, вночі у західних регіонах очікується дощ із переходом у сніг та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, хуртовина, на дорогах ожеледиця. Вдень дощі із мокрим снігом також пройдуть у північних, місцями південних та центральних регіонах. На Лівобережжі без істотних опадів. Вітер південний / південно-східний, 5-10 м/с, у західній частині західний, 9-14 м/с. Температура повітря у західних областях протягом доби становитиме -1…+4 °C; на решті території країни вночі +2…+7 °C, вдень +6…+11 °C, у Криму +12…+17 °C. У Карпатах протягом доби -1…-6 °C.

У неділю, 12 січня, вночі очікуються дощі із мокрим снігом у південних, центральних та північних областях, вдень невеликий дощ пройде на північному сході країни. У решті регіонів без істотних опадів. Подекуди можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря в західних та північних областях вночі -4...+1 °C, вдень -1...+4 °C; на решті території країни вночі +2…+7 °C, вдень +3…+8 °C, у Криму та Приазов'ї місцями до +10 °C.

Нагадаємо, завтра, 6 січня, погода в Україні буде хмарною та вітряною. На всій території країни очікуються опади.

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