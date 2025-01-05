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Аномальна температура — прогноз погоди в Україні на тиждень

5 січня 2025 18:32
Світлана Силенко - Редактор
Погода в Україні на тиждень 6-12 січня — прогноз від синоптиків
Дівчата гуляють вулицею. Фото: Kufer Media
Світлана Силенко - Редактор

Протягом наступного тижня в Україні очікується аномально тепла погода. Не виключені рекордні показники максимальної температури в окремих регіонах. Синоптики прогнозують дощі у всіх областях. Часом проходитимуть опади, переважно у вигляді дощу та мряки, інколи з мокрим снігом.

Про це повідомляє Meteoprog у неділю, 5 січня.

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Погода в Україні 6-12 січня

У понеділок, 6 січня, вночі у західній частині, вдень також у північних та місцями центральних областях пройдуть опади у вигляді снігу з переходом у дощ та льодяну крупу. Можлива ожеледь, на дорогах ожеледиця. В інших регіонах країни без істотних опадів. Вітер південний, 7-12 м/с, вдень у західних, центральних та північних регіонах місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі становитиме -2…-7 °C, вдень 0…+5 °C, на півдні та на Прикарпатті до +7 °C. На півночі Лівобережжя вночі -5...-10 °C, вдень -3...+2 °C.

Погода в Україні 6 січня
Прогноз погоди в Україні на 6 січня. Фото: скриншот

У вівторок, 7 січня, в Україні переважно без опадів, лише вночі на північному сході країни очікується сніг та мокрий сніг, місцями ожеледиця. У західній частині тумани. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме -1...+4 °C, вдень +3...+8 °C, у південних та західних регіонах місцями до +11 °C.

Погода в Україні 7 січня
Прогноз погоди в Україні на 7 січня. Фото: скриншот

У середу, 8 січня, вночі у західній частині, вдень також у північних, центральних та північно-східних областях пройдуть дощі, у Карпатах із мокрим снігом. Подекуди в Україні туман. Вітер південний із переходом на західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +1…+6 °C, вдень +3…+8 °C, у центральних та південних регіонах +9…+14 °C.

Погода в Україні 8 січня
Прогноз погоди в Україні на 8 січня. Фото: скриншот

У четвер, 9 січня, у західних регіонах місцями пройдуть невеликі опади у вигляді мокрого снігу, мряки та дощу, на решті країни переважно без опадів. У західних областях подекуди налипання мокрого снігу, ожеледиця на дорогах. Вітер південного напрямку, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2…+3 °C, вдень +4…+9 °C, у центральних, південних та західних регіонах +8…+13 °C.

Погода в Україні 9 січня
Прогноз погоди в Україні на 9 січня. Фото: скриншот

У п'ятницю, 10 січня, невеликі дощі подекуди пройдуть у західних областях, на решті України без істотних опадів. Подекуди можливий туман. Вітер утримається південної чверті, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме в межах +2…+7 °C, вдень +8…+13 °C, у Криму місцями +14…+16 °C.

Погода в Україні 10 січня
Прогноз погоди в Україні на 10 січня. Фото: скриншот

У суботу, 11 січня, вночі у західних регіонах очікується дощ із переходом у сніг та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, хуртовина, на дорогах ожеледиця. Вдень дощі із мокрим снігом також пройдуть у північних, місцями південних та центральних регіонах. На Лівобережжі без істотних опадів. Вітер південний / південно-східний, 5-10 м/с, у західній частині західний, 9-14 м/с. Температура повітря у західних областях протягом доби становитиме -1…+4 °C; на решті території країни вночі +2…+7 °C, вдень +6…+11 °C, у Криму +12…+17 °C. У Карпатах протягом доби -1…-6 °C.

У неділю, 12 січня, вночі очікуються дощі із мокрим снігом у південних, центральних та північних областях, вдень невеликий дощ пройде на північному сході країни. У решті регіонів без істотних опадів. Подекуди можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря в західних та північних областях вночі -4...+1 °C, вдень -1...+4 °C; на решті території країни вночі +2…+7 °C, вдень +3…+8 °C, у Криму та Приазов'ї місцями до +10 °C.

Нагадаємо, завтра, 6 січня, погода в Україні буде хмарною та вітряною. На всій території країни очікуються опади.

Січень подарує унікальну можливість для астрономічних спостережень. На нічному небі можна буде побачити парад планет, насолодитися яскравим сяйвом Вовчого Місяця та спостерігати рідкісне протистояння Марса.

погода потепління зима синоптик прогноз погоди температура повітря

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