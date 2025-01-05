Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Метео arrow Аномальная температура — прогноз погоды в Украине на неделю arrow

Аномальная температура — прогноз погоды в Украине на неделю

5 января 2025 18:32
Светлана Силенко - Редактор
Погода в Украине на неделю 6-12 января — прогноз от синоптиков
Девушки гуляют по улице. Фото: Kufer Media
Светлана Силенко - Редактор

На следующей неделе в Украине ожидается аномально теплая погода. Не исключены рекордные показатели максимальной температуры в отдельных регионах. Синоптики прогнозируют дожди во всех областях, временами будут проходить осадки, преимущественно в виде дождя и мороси, иногда с мокрым снегом.

Об этом сообщает Meteoprog в воскресенье, 5 января.

Читайте также:

Погода в Украине 6-12 января

В понедельник, 6 января, ночью в западной части, днем также в северных и местами центральных областях пройдут осадки в виде снега с переходом в дождь и ледяную крупу. Возможен гололед, на дорогах гололедица. В остальных регионах страны без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/с, днем в западных, центральных и северных регионах местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит -2…-7 °C, днем 0…+5 °C, на юге и на Прикарпатье до +7 °C. На севере Левобережья ночью -5...-10 °C, днем -3...+2 °C.

Погода в Украине 6 января
Прогноз погоды в Украине на 6 января. Фото: скриншот

Во вторник, 7 января, в Украине преимущественно без осадков, лишь ночью на северо-востоке страны ожидается снег и мокрый снег, местами гололедица. В западной части туманы. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит -1...+4 °C, днем +3...+8 °C, в южных и западных регионах местами до +11 °C.

Погода в Украине 7 января
Прогноз погоды в Украине на 7 января. Фото: скриншот

В среду, 8 января, ночью в западной части, днем также в северных, центральных и северо-восточных областях пройдут дожди, в Карпатах с мокрым снегом. Кое-где в Украине туман. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +1…+6 °C, днем +3…+8 °C, в центральных и южных регионах +9…+14 °C.

Погода в Украине 8 января
Прогноз погоды в Украине на 8 января. Фото: скриншот

В четверг, 9 января, в западных регионах местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега, мороси и дождя, на остальной части страны преимущественно без осадков. В западных областях местами налипание мокрого снега, гололедица на дорогах. Ветер южного направления, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 °C, днем +4…+9 °C, в центральных, южных и западных регионах +8…+13 °C.

Погода в Украине 9 января
Прогноз погоды в Украине на 9 января. Фото: скриншот

В пятницу, 10 января, небольшие дожди местами пройдут в западных областях, на остальной Украине без существенных осадков. Кое-где возможен туман. Ветер сохранится южной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит в пределах +2…+7 °C, днем +8…+13 °C, в Крыму местами +14…+16 °C.

Погода в Украине 10 января
Прогноз погоды в Украине на 10 января. Фото: скриншот

В субботу, 11 января, ночью в западных регионах ожидается дождь с переходом в снег и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, метель, на дорогах гололедица. Днем дожди с мокрым снегом также пройдут в северных, местами южных и центральных регионах. На Левобережье без существенных осадков. Ветер южный/юго-восточный, 5-10 м/с, в западной части западный, 9-14 м/с. Температура воздуха в западных областях в течение суток составит -1…+4 °C; на остальной территории страны ночью +2…+7 °C, днем +6…+11 °C, в Крыму +12…+17 °C. В Карпатах в течение суток -1…-6 °C.

В воскресенье, 12 января, ночью ожидаются дожди с мокрым снегом в южных, центральных и северных областях, днем небольшой дождь пройдет на северо-востоке страны. В остальных регионах без существенных осадков. Кое-где возможен туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха в западных и северных областях ночью -4...+1 °C, днем -1...+4 °C; на остальной территории страны ночью +2…+7 °C, днем +3…+8 °C, в Крыму и Приазовье местами до +10 °C.

Напомним, 6 января погода в Украине будет облачной и ветреной. На всей территории страны ожидаются осадки.

Январь подарит уникальную возможность для астрономических наблюдений. На ночном небе можно будет увидеть парад планет, насладиться ярким сиянием Волчьей Луны и наблюдать редкое противостояние Марса.

погода потепление зима синоптик прогноз погоды температура воздуха

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

19:03 На Курщине ликвидировали шпиона России — что о нем известно

18:58 Уничтожена техника и склады — ГУР показало видео работы "Сычей"

18:42 Вирус HMPV распостранился в Казахстан — количество случаев

18:32 Аномальная температура — прогноз погоды в Украине на неделю

18:17 Почти лидеры — стало известно, сколько одесситы зарабатывают

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

18:17 В Польше упал российский объект — в полиции сделали заявление

18:02 Традиционные блюда и вышиванки — второй Сочельник по версии ШИ

18:01 В Киеве собаки с хозяевами вышли поддержать военнопленных

Text

17:51 В Киеве состоялась акция в поддержку военнопленных

17:40 Зимы и не видно — синоптики рассказали о погоде в Одессе

19:03 На Курщине ликвидировали шпиона России — что о нем известно

18:58 Уничтожена техника и склады — ГУР показало видео работы "Сычей"

18:42 Вирус HMPV распостранился в Казахстан — количество случаев

18:32 Аномальная температура — прогноз погоды в Украине на неделю

18:17 Почти лидеры — стало известно, сколько одесситы зарабатывают

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

18:17 В Польше упал российский объект — в полиции сделали заявление

18:02 Традиционные блюда и вышиванки — второй Сочельник по версии ШИ

18:01 В Киеве собаки с хозяевами вышли поддержать военнопленных

17:40 Зимы и не видно — синоптики рассказали о погоде в Одессе

17:35 Заметет и заморозит — прогноз от Укргидрометцентра на завтра

06:38 Курс, тарифы и цены на продукты — что ждет украинцев в 2025 году

4 января 2025

06:00 Отключения по-новому и рост тарифов — чего ждать в новом году

3 января 2025
Эксклюзив

22:37 Сколько Украина проживет без помощи США — прогноз экономиста

19:42 Окончание войны в 2025 году — во что верят одесситы

Эксклюзив

06:33 Рост цен не остановить — сколько будет стоить доллар в 2025 году

2 января 2025

06:53 Рейтинг украинских банков — где лучше хранить сбережения

06:50 Какие территории отбила и потеряла Украина в течение 2024 года

06:40 Цены на медь в январе — стоимость цветных металлов в Украине

1 января 2025

14:57 Чего ждут одесситы в 2025 году — опрос

08:02 Как украинцы вдохновляли в 2024 году — пять впечатляющих историй

Text

17:51 В Киеве состоялась акция в поддержку военнопленных

3 января 2025
Text

21:39 Подорван назвал последствия ракетного удара по Чернигову

Text

18:09 У Шольца ошарашили новыми данными о войне — эфир Вечір.LIVE

Text

15:40 В Сухопутных войсках раскритиковали подготовку к выборам

Text

13:00 Зеленский готовится к встрече с Трампом — эфир День.LIVE

Text

12:47 Нардеп сказал, сколько времени нужно для подготовки штурмовика

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

12:29 Нардеп сказал, почему аудиты по укрытиям остаются непубличными

Text

11:55 В "Айдаре" назвали оптимальный возраст для мобилизации

Text

11:18 Военный прокомментировал слухи о прорыве россиян в Часовом Яру

Text

09:34 Главные новости и события 2024 года, — эфир Остаповец_LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

1 января 2025

17:33 Налог на недвижимость 2025 — что изменится для владельцев жилья