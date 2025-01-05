Погода в Украине на неделю 6-12 января — прогноз от синоптиков

Девушки гуляют по улице. Фото: Kufer Media

На следующей неделе в Украине ожидается аномально теплая погода. Не исключены рекордные показатели максимальной температуры в отдельных регионах. Синоптики прогнозируют дожди во всех областях, временами будут проходить осадки, преимущественно в виде дождя и мороси, иногда с мокрым снегом.

Об этом сообщает Meteoprog в воскресенье, 5 января.

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Погода в Украине 6-12 января

В понедельник, 6 января, ночью в западной части, днем также в северных и местами центральных областях пройдут осадки в виде снега с переходом в дождь и ледяную крупу. Возможен гололед, на дорогах гололедица. В остальных регионах страны без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/с, днем в западных, центральных и северных регионах местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит -2…-7 °C, днем 0…+5 °C, на юге и на Прикарпатье до +7 °C. На севере Левобережья ночью -5...-10 °C, днем -3...+2 °C.

Прогноз погоды в Украине на 6 января. Фото: скриншот

Во вторник, 7 января, в Украине преимущественно без осадков, лишь ночью на северо-востоке страны ожидается снег и мокрый снег, местами гололедица. В западной части туманы. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит -1...+4 °C, днем +3...+8 °C, в южных и западных регионах местами до +11 °C.

Прогноз погоды в Украине на 7 января. Фото: скриншот

В среду, 8 января, ночью в западной части, днем также в северных, центральных и северо-восточных областях пройдут дожди, в Карпатах с мокрым снегом. Кое-где в Украине туман. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +1…+6 °C, днем +3…+8 °C, в центральных и южных регионах +9…+14 °C.

Прогноз погоды в Украине на 8 января. Фото: скриншот

В четверг, 9 января, в западных регионах местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега, мороси и дождя, на остальной части страны преимущественно без осадков. В западных областях местами налипание мокрого снега, гололедица на дорогах. Ветер южного направления, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 °C, днем +4…+9 °C, в центральных, южных и западных регионах +8…+13 °C.

Прогноз погоды в Украине на 9 января. Фото: скриншот

В пятницу, 10 января, небольшие дожди местами пройдут в западных областях, на остальной Украине без существенных осадков. Кое-где возможен туман. Ветер сохранится южной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит в пределах +2…+7 °C, днем +8…+13 °C, в Крыму местами +14…+16 °C.

Прогноз погоды в Украине на 10 января. Фото: скриншот

В субботу, 11 января, ночью в западных регионах ожидается дождь с переходом в снег и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, метель, на дорогах гололедица. Днем дожди с мокрым снегом также пройдут в северных, местами южных и центральных регионах. На Левобережье без существенных осадков. Ветер южный/юго-восточный, 5-10 м/с, в западной части западный, 9-14 м/с. Температура воздуха в западных областях в течение суток составит -1…+4 °C; на остальной территории страны ночью +2…+7 °C, днем +6…+11 °C, в Крыму +12…+17 °C. В Карпатах в течение суток -1…-6 °C.

В воскресенье, 12 января, ночью ожидаются дожди с мокрым снегом в южных, центральных и северных областях, днем небольшой дождь пройдет на северо-востоке страны. В остальных регионах без существенных осадков. Кое-где возможен туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха в западных и северных областях ночью -4...+1 °C, днем -1...+4 °C; на остальной территории страны ночью +2…+7 °C, днем +3…+8 °C, в Крыму и Приазовье местами до +10 °C.

Напомним, 6 января погода в Украине будет облачной и ветреной. На всей территории страны ожидаются осадки.

Январь подарит уникальную возможность для астрономических наблюдений. На ночном небе можно будет увидеть парад планет, насладиться ярким сиянием Волчьей Луны и наблюдать редкое противостояние Марса.