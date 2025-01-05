Прогноз погоди в Україні 6 січня

Жінки на вулиці під час снігопаду. Ілюстративне фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Погода в Україні завтра, 6 січня, буде хмарною та вітряною. На всій території країни очікуються опади.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 6 січня

За прогнозами синоптиків, уночі мокрий сніг пройде в західних областях, а вдень — у більшості регіонів країни. На півдні можливий дощ.

На дорогах, крім південних областей, подекуди утвориться ожеледиця, тож водіям варто бути обережними.

Вітер переважно південний, 7-12 м/с, у західних і південних регіонах місцями можливі пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря уночі коливатиметься у межах -3 °С до -8 °С. Удень стовпчики термометра покажуть від -1 °С до +4 °С, на Прикарпатті, в Криму та на півдні до +9 °С.

Прогноз погоди в Україні на 6 січня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві 6 січня

В Укргідрометцентрі прогнозують, що у Києві та області в понеділок буде хмарно. Вночі без опадів, вдень невеликий мокрий сніг та дощ.

По області на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі -3...-8 °С, вдень від -1 °С до +4 °С.

У Києві вночі -4...-6 °С, вдень від 0 °С до +2 °С тепла.

Прогноз погоди у Києві на 6 січня. Фото: Meteoprog

Також ми писали, що 6 січня Одеську область накриє шторм. Людей попереджають про сильний вітер, хвилювання моря та підйом рівня води.

А синоптик Наталка Діденко спрогнозувала, що у понеділок подекуди очікується мокрий сніг з переходом у дощ.