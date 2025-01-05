Прогноз погоды в Украине 6 января

Женщины на улице во время снегопада. Иллюстративное фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Погода в Украине завтра, 6 января, будет облачной и ветреной. На всей территории страны ожидаются осадки.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 6 января

По прогнозам синоптиков, ночью мокрый снег пройдет в западных областях, а днем — в большинстве регионов страны. На юге возможен дождь.

На дорогах, кроме южных областей, местами образуется гололедица, поэтому водителям стоит быть осторожными.

Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в западных и южных регионах местами возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -3 °С до -8 °С. Днем столбики термометра покажут от -1 °С до +4 °С, на Прикарпатье, в Крыму и на юге до +9 °С.

Прогноз погоды в Украине на 6 января. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 6 января

В Укргидрометцентре прогнозируют, что в Киеве и области в понедельник будет облачно. Ночью без осадков, днем небольшой мокрый снег и дождь.

По области на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью -3...-8 °С, днем от -1 °С до +4 °С.

В Киеве ночью -4...-6 °С, днем от 0 °С до +2 °С тепла.

Прогноз погоды в Киеве на 6 января. Фото: Meteoprog

Также мы писали, что 6 января Одесскую область накроет шторм. Людей предупреждают о сильном ветре, волнении моря и подъеме уровня воды.

А синоптик Наталка Диденко спрогнозировала, что в понедельник местами ожидается мокрый снег с переходом в дождь.