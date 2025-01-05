Прогноз погоди в Україні на завтра, 6 січня

Людина біля моря. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

В Україні у понеділок, 6 січня, прогнозують потепління. Температура повітря становитиме до +1...+5 °C.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Telegram.

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В Україні з 6 січня очікується потепління — вже завтра повітря прогріється до +1...+5 °C, а 7 січня буде навіть +5...+12 °C.

Водночас Діденко прогнозує, що тепла повітряна маса буде вологою, а також проходитимуть атмосферні фронти. Тому очікується мокрий сніг з переходом у дощ. Вітер буде південних напрямків, рвучкий, а часом навіть сильний.

Температурна карта. Фото: Метеопост

Погода у Києві 6 січня

У Києві у понеділок також потепліє до +2 °C, а у вівторок буде вже +7 °C. Очікується поривчатий вітер південно-західного напрямку, а також мокрий сніг із переходом у дощ.

Скриншот допису Діденко

Нагадаємо, протягом останньої доби сонячна активність була на високому рівні. Загалом сталися чотири спалахи класу М та один спалах класу Х1,1.

Також ми писали, що в Україні день буде хмарним із проясненнями, але без опадів. Лише в Карпатах і на Закарпатті пройде невеликий сніг.