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Суттєве похолодання — синоптики дали прогноз на сьогодні

5 січня 2025 05:05
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди в Україні на неділю, 5 січня, від Укргідрометцентру та синоптика Наталки Діденко
Люди йдуть вулицею взимку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоди в Україні на неділю, 5 січня, надали синоптики. Буде хмарно із проясненнями. Без опадів, лише в Карпатах і на Закарпатті невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця.

Про це в суботу, 4 січня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 5 січня

Погода в Україні 5 січня 2025 року
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Переважно південно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура вночі -4...-9 °С. Удень буде від -3 °С до +2 °С. У Карпатах уночі -9...-14 °С, а вдень -1...-6 °С.

Карта температур на 5 січня 2025 року
Карта температур від Meteopost.com

На Київщині буде хмарно із проясненнями, без опадів. Швидкість переважно південно-західного вітру становитиме 5–10 м/с. На дорогах місцями ожеледиця. Температура повітря в області вночі опуститься до -4...-9 °С, а в Києві — до -4...-6 °С. Удень за містом потеплішає до -3...+2 °С, а у столиці — до 0...-2 °С.

Попередження про сніголавинну небезпеку

Сніголавинна небезпека в Україні 5 січня 2025 року
Карта "Сніголавинна небезпека в Україні" від Укргідрометцентру

На високогір'ї Івано-Франківської області та східної частини Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека (III, помаранчевого, рівня).

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у ніч проти 5 січня очікується -4...-9 °С, а вдень максимальна температура становитиме 0...-2 °С, у південній частині 0...+3 °С. На дорогах утвориться ожеледиця.

"Вітер із північно-західного перейде на південно-західний і стихне до помірного. Антициклон зумовить скрізь в Україні суху погоду, лише ввечері в неділю на Закарпатті та в Карпатах випадатиме сніг", — зазначає Діденко.

У Києві без опадів і сонячно. Уночі -4...-6 °С, удень 0...-2 °С. Південно-західний вітер буде помірним.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, погода в Україні 5 січня буде хмарною та морозною. Стовпчики термометрів подекуди опустяться до -14 °С.

Також ми повідомляли, що в Одесі перша неділя січня буде досить прохолодною. Повітря навіть удень прогріється не більш ніж до +2 °С.

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