Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 5 января, от Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко

Люди идут по улице зимой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 5 января, предоставили синоптики. Будет облачно с прояснениями. Без осадков, только в Карпатах и на Закарпатье небольшой снег. На дорогах местами гололедица.

Об этом в субботу, 4 января, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 5 января

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Преимущественно юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Температура ночью -4...-9 °С. Днем будет от -3 °С до +2 °С. В Карпатах ночью -9...-14 °С, а днем -1...-6 °С.

Карта температур от Meteopost.com

На Киевщине будет облачно с прояснениями, без осадков. Скорость преимущественно юго-западного ветра составит 5–10 м/с. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха в области ночью опустится до -4...-9 °С, а в Киеве — до -4...-6 °С. Днем за городом потеплеет до -3...+2 °С, а в столице — до 0...-2 °С.

Предупреждение о снеголавинной опасности

Карта "Снеголавинная опасность в Украине" от Укргидрометцентра

На высокогорье Ивано-Франковской области и восточной части Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (III, оранжевого, уровня).

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в ночь на 5 января ожидается -4...-9 °С, а днем максимальная температура составит 0...-2 °С, в южной части — 0...+3 °С. На дорогах образуется гололедица.

"Ветер с северо-западного перейдет на юго-западный и стихнет до умеренного. Антициклон обусловит везде в Украине сухую погоду, только вечером в воскресенье на Закарпатье и в Карпатах будет выпадать снег", — отмечает Диденко.

В Киеве без осадков и солнечно. Ночью -4...-6 °С, днем 0...-2 °С. Юго-западный ветер будет умеренным.

Напомним, по прогнозам синоптиков, погода в Украине 5 января будет облачной и морозной. Столбики термометров местами опустятся до -14 °С.

Также мы сообщали, что в Одессе первое воскресенье января будет достаточно прохладным. Воздух даже днем прогреется не более чем до +2 °С.