Магнітні бурі 5 січня — прогноз для метеозалежних на сьогодні

Чоловік страждає від головного болю. Ілюстративне фото: pexels

На Землі у неділю, 5 січня, не очікується магнітних бур. Протягом останньої доби сонячна активність була на високому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 5 січня

Протягом останніх 24 годин на Сонці сталися чотири спалахи класу М та один спалах класу Х1,1 — такі сильні спалахи трапляються не часто. Якщо вони спрямовані на Землю, то можуть створювати тривалі радіаційні бурі.

Сьогодні геомагнітне поле буде від тихого до незначного штормового рівня. Сонячна активність буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Дівчина страждає від головного болю. Ілюстративне фото: Pexels

Сонячна активність на 5 січня

можливість малого геомагнітного шторму — 25%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%;

імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%;

імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%;

кількість сонячних плям — 76.

Як уникнути впливу магнітних бур на здоров'я

Метеозалежні люди можуть більше, аніж інші відчувати вплив магнітних бур на здоров'я. Аби уникнути поганого самопочуття радять дотримуватися низки порад:

замініть каву, енергетичні напої та алкоголь на трав'яний чай;

обмежте фізичне та емоційне навантаження;

знайдіть час для відпочинку та відновлення;

проведіть час на свіжому повітрі;

слідкуйте за здоровим режимом сну;

мінімізуйте стресові ситуації.

Нагадаємо, сьогодні в Україні буде хмарно із проясненнями. Без опадів, лише в Карпатах і на Закарпатті невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця.

А у Харкові синоптики попередили про морози та ожеледицю на дорогах. Через це в регіоні оголошено перший рівень небезпечності.