Магнитные бури 5 января — прогноз для метеозависимых на сегодня

Мужчина страдает от головной боли. Иллюстративное фото: pexels

На Земле в воскресенье, 5 января, не ожидается магнитных бурь. В течение последних суток солнечная активность была на высоком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 5 января

В течение последних 24 часов на Солнце произошли четыре вспышки класса М и одна вспышка класса Х1,1 — такие сильные вспышки случаются не часто. Если они направлены на Землю, то могут создавать длительные радиационные бури.

Сегодня геомагнитное поле будет от тихого до незначительного штормового уровня. Солнечная активность будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.

Девушка страдает от головной боли. Иллюстративное фото: Pexels

Солнечная активность на 5 января

возможность малого геомагнитного шторма — 25%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%;

количество солнечных пятен — 76.

Как избежать влияния магнитных бурь на здоровье'я

Метеозависимые люди могут больше, чем другие ощущать влияние магнитных бурь на здоровье. Чтобы избежать плохого самочувствия советуют придерживаться ряда советов:

замените кофе, энергетические напитки и алкоголь на травяной чай;

ограничьте физическую и эмоциональную нагрузку;

найдите время для отдыха и восстановления;

проведите время на свежем воздухе;

следите за здоровым режимом сна;

минимизируйте стрессовые ситуации.

Напомним, сегодня в Украине будет облачно с прояснениями. Без осадков, лишь в Карпатах и на Закарпатье небольшой снег. На дорогах местами гололедица.

А в Харькове синоптики предупредили о морозе и гололедице на дорогах. Из-за этого в регионе объявлен первый уровень опасности.